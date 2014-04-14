Путин получает с восточной Украины «много обращений с просьбой помочь» - Песков

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

"К сожалению, поступает очень много подобных обращений из регионов восточной Украины, направленных лично Путину с просьбой помочь в той или иной форме, вмешаться в той или иной форме. Президент России с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием событий в тех регионах", - сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, в последние дни сепаратисты активизировались в Донецкой области, захватив десятки админздании в ряде городов.

Между тем в СБУ заявили, что в восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации, которая осуществляется силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

«Эти группы, используя тяжелое вооружение, захватывают здания правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СБУ, целью деятельности этих диверсионных групп является террор местного населения, срыв переговоров в формате Украина-США-ЕС-РФ и уничтожение украинских правоохранителей.

Служба безопасности Украины осуществляет мероприятия по документированию преступной деятельности таких групп, добавили в пресс-центре.