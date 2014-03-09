В Симферополь въехала колонна военных грузовиков
01:52, 09 марта 2014Политика
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Колонна военных грузовиков накануне въехала в Симферополь.
В Симферополь въехало более 70 грузовиков / ТСН
Машин было более 70, говорится в сюжете ТСН.19:30. Грузовики были заполнены военными. На машинах не было номерных знаков.
Принадлежность колонны российских войск выдала полицейская машина российской военной автоинспекции, которая сопровождала грузовики. Ранее уже сообщалось, что в Симферополь прибыла колонна из почти 90 военных машин в сопровождении российской автоинспекции.
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