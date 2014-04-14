Губернатор: В Запорожье инсценировки и купленные демонстрации раскольников не пройдут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

«Вчера меня переполняла гордость за Запорожский край. Я горжусь своими земляками. Было очень приятно, что запорожцы сказали свое слово. В Запорожье инсценировки и купленные демонстрации раскольников не пройдут», - цитирует заявление главы региона пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля в центре Запорожья на Аллее Славы в течение нескольких часов происходило противостояние участников Антимайдана и противников сепаратистов. Представители "Правого сектора" и участники Майдана, прибыв к месту проведения организованного Славянской гвардией пророссийского митинга, окружили его участников и после того, как пожилые люди и женщины были выведены за кордон милиции, начали забрасывать сепаратистов яйцами, землей, рулонами туалетной бумаги, пакетами с молоком и петардами. Действия активистов поддержали запорожцы, которых на площади собралось несколько тысяч человек. Люди требовали опустить российские флаги и снять георгиевские ленточки. Прямых столкновений с серьезными последствиями не произошло благодаря правоохранителям, разделившим противоборствующие стороны живой цепью. Около 9 вечера – почти через семь часов после начала противостояния, участники Антимайдана, выполнили условия собравшихся на Аллее Славы запорожцев и были выведены правоохранителями и священниками из окружения через «коридор позора» под крики: «Ганьба!» и «Чемодан-вокзал-Россия!».

Согласно сообщению медиков, в результате противостояния пострадали 18 человек . У всех легкие телесные повреждения, не потребовавшие госпитализации.