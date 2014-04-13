Аваков создает на основе гражданских формирований спецподразделение «Восток»

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Фейсбук.

«В условиях инспирированных извне сепаратистских террористических атак, создания бандитских формирований, финансируемых из-за пределов страны, угрозы внутреннему порядку и законности - мною принято решение о создании корпуса спецподразделений МВД на основе гражданских формирований по всей территории страны», - написал Аваков.

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При этом министр объяснил: «Донецк получит свое спецподразделение, созданное из патриотов страны и Донбаса. Луганск - свое из луганчан. В Днепропетровске будет создано спецподразделение "Днепр". Николаев, Одесса, Херсон, Харьков.. - практически каждый регион получит возможность иметь такое стабилизационное спецподразделение. Сначала восток и юг, затем центр и запад страны».

По словам Авакова, МВД готово привлечь более 12 000 человек по всей стране в состав новых спецподразделений, а также предоставить вооружение, экипировку, руководство кадровыми офицерами.

«Первый приказ о создании спецподразделения "Восток" в Луганской области мною уже подписан. Создание спецподразделений будет происходить в самый короткий срок, без проволочек и формальностей - сообразно вызовам времени», - сообщил министр.

Он также пообещал, что в ближайшие сутки на сайте МВД будут размещены контактные телефоны и адреса региональных вербовочных пунктов создаваемых спецподразделений.

«Новая структура специальных подразделений МВД - ответ диверсантам, "зеленым человечкам" и прочим бандформированиям, имеющим задачу атаковать государственность и целостность Украины», - заявил Аваков.