В Днепропетровской области установили блокпосты для защиты от сепаратистов

На въездах в Днепропетровскую область с востока, севера и юга сегодня утром создано 9 передвижных блокпостов.

Как сообщил УНИАН руководитель областного Штаба национальной защиты Юрий Береза, это связано с событиями, происходящими в Донецкой области, и вероятностью проникновения российских диверсантов на территорию Днепропетровской области.

По его словам, на блокпостах будут находиться сотрудники силовых органов и добровольцы Полка национальной защиты.

Береза отметил, что сейчас в Днепропетровской области наблюдается «мобилизационный подъем». Он уточнил, что практически в каждом районе созданы сотни самообороны, в Кривом Роге таких сотен 4, в Днепропетровске – 15.

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«Люди поднялись и готовы дать отпор агрессору, будь-то «зеленые человечки», фиолетовые, в крапинку или какие-то другие», - подчеркнул Береза.