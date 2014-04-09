У Медведева говорят, что не смогли договориться с ЕС по рискам ассоциации Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

«14 марта я выезжал в Брюссель, встречался с еврокомиссаром по торговле господином де Гюхтом и его коллегами. Мы обсуждали те риски, которые, с нашей точки зрения, влечет за собой вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли и ассоциированном членстве Украины в Европейском сообществе», - сказал Улюкаев.

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По его словам, рассматривалось две группы рисков. Одна из них связана с фактическим обнулением таможенного тарифа между Украиной и ЕС, что влечет за собой вытеснение товаров украинского производства европейскими товарами на российский рынок.

При этом Улюкаев обратил внимание на техническое регулирование. «Европейские стандарты и правила технического регулирования делают невозможной реализацию этой продукции не только на рынке Европейского сообщества, но и, собственно, на украинском рынке. Также это возможность через таможенную территорию Украины ввоза товаров происхождения третьих стран в Россию. С нашей точки зрения, это вызывает значительный и неконтролируемый риск роста импорта по ряду чувствительных товаров, что вызывает серьезное ухудшение положения отечественных производителей», - сказал он.

По словам Улюкаева, вторая группа рисков связана с тем, что Россию и Украину связывают примерно 400 соглашений разного рода. Одни из них - двусторонние, другие - многосторонние в рамках СНГ. По меньшей мере 38 из них являются принципиально важными для торгово-экономических отношений. Это соглашения в области стандартизации, сертификации, в области ветеринарии, карантина растений, в области фитосанитарного контроля, фармакологии, в области оценки товаров, несущих потенциальный риск, добавил он.

«Предмет регулирования этих соглашений и предмет регулирования Соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС примерно один и тот же. Более того, есть положение, 39-я глава проекта соглашения Украины с ЕС, которая требует, чтобы Украина практически вышла из этих соглашений, что делает невозможным одновременное исполнение положений Соглашения об ассоциированном членстве и этих соглашений. То есть, фактически Украину подталкивают либо нарушить эти соглашения, либо выйти из них в одностороннем порядке. И то, и другое несет риск, просто хаос на самом деле в торгово-экономических отношениях, невозможность их осуществлять в каком-то нормальном объеме», - сказал Улюкаев.

Он заявил, что, несмотря на аргументы, столкнулся со стороны ЕС с «демонстративно неконструктивным подходом».

«Европейские коллеги сказали: первое, по части рисков для производителей, что они считают их преувеличенными, незначимыми для российской экономики, российских товаропроизводителей. В части соглашений их позиция следующая: это дело Украины - как она отрегулирует свои отношения с Россией или иными участниками этих двусторонних и многосторонних соглашений. Это дело Украины, мы здесь не даем никаких рекомендаций, никаких дополнительных посылов. Вот такая позиция была продемонстрирована в очень безапелляционном плане», - сказал Улюкаев.

Кроме того, он отметил, что европейские коллеги считают нецелесообразным в настоящий момент продолжение этого обсуждения.