Путин надеется, что власти Украины "не наделают ничего непоправимого"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с членами правительства.

«Мы с вами собрались для того, чтобы посмотреть, что мы можем и должны сделать дополнительно для развития наших экономических связей с одним из наших ключевых партнеров – Украиной. Мы видим, какие сложные внутриполитические процессы там происходят, и я надеюсь, что инициативы российского Министерства иностранных дел по выравниванию ситуации, по изменению ее к лучшему будут иметь последствия и результат будет положительный. Во всяком случае, надеюсь, что временно исполняющие обязанности различных уровней не наделают там ничего такого, что нельзя было бы исправить», - сказал Путин.

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Он отметил, что в основе всех отношений всегда лежит экономика.

По словам Путина, в ходе последнего саммита Россия - Евросоюз в Брюсселе достигнута договоренность с партнерами в ЕС о том, что начнется диалог на высоком экспертном уровне, на министерском уровне между Россией и Еврокомиссией по поводу присоединения Украины к договору об ассоциации с Евросоюзом. «Наши партнеры в Брюсселе признали, что это существенным образом затрагивает экономические интересы Российской Федерации, и согласились провести необходимые консультации», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Однако РФ не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине. 5 апреля сотрудники СБУ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Красная Таловка» (Луганская область), задержали гражданина РФ Банных Романа Сергеевича, который пытался пересечь государственную границу Украины для непосредственной организации и координации сепаратистских акций в Луганске. По данным СБУ, Банных, 1985 г. р., зарегистрированный по адресу в/ч 13204, которая входит в состав ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, непосредственно организовывал и координировал с территории РФ работу диверсионной группы, действовавшей в Украине. Целью этих глубоко законспирированных групп было свержение конституционного строя и захват власти, осуществление террористических актов, разжигание сепаратизма и дестабилизация ситуации в восточных регионах нашего государства.

6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захватить органы государственной власти.