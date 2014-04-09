Россия должна сама выпутаться из кризиса, который создала в Украине - премьер Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил в Варшаве журналистам после переговоров с премьер-министром Латвии Лаймдотой Страуюмой.

"Без сомнения, государство, вызвавшее этот конфликт, а именно Россия, является ответственным за деэскалацию, которая означает не только уменьшение напряженности, но принятие практических инициатив, отдаляющих угрозу (военного) конфликта и позволяющих Украине провести выборы, принять новую Конституцию и реформировать страну", - сказав Туск.

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"Нужно четко сказать, что Россия должна предпринять действий, чтобы выпутаться из сложной ситуации, в которой она де-факто оказалась. Ближайшие дни и недели станут тестом на то, заинтересована ли Россия в международном сотрудничестве для разрешения украинского кризиса", - сказал Дональд Туск.

По его словам, Польша поддерживает международные переговоры при участии других государств и в разных форматах для мирного разрешения конфликта в Украине.

По мнению Туска, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы мирным путем уменьшить напряженность и принять решения, которые будут уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.