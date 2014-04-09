Пограничники отказали 330 лицам во въезде в Украину из Приднестровья

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, об этом сегодня во время встречи с новоназначенным главой Миссии ЕС EUBAM Франческо Бастальи сказал первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин.

Он отметил, что в условиях аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым возникло осложнение и на приднестровском сегменте границы, ведь некоторые политические силы увидели возможность присоединения Приднестровья к РФ по крымскому сценарию.Читайте такжеЯрема: На границах с Украиной - от 10 до 15 тысяч российских военнослужащих

По словам Шишолина, зафиксировано активизации миротворческого контингента России в Приднестровье и активизацию пророссийских движений. Именно поэтому, отметил Шишолин, с целью недопущения осложнения обстановки на этом участке украинские пограничники усилили охрану границы, в том числе контроль за въездом в Украину жителей Приднестровья. Однако все граждане, которые имеют законные основания для въезда в Украину или транзитного проезда, беспрепятственно пересекают границу. Так, с начала мероприятий пропущено более 400 тыс. человек и 150 тыс. транспортных средств, а отказано в пересечении границы 330 лицам, что составляет 0,5% от общего пассажиропотока.Читайте такжеПриднестровье хочет вслед за Крымом войти в состав РФ

Шишолин отметил, что не пропускали лишь тех лиц, которые нарушали требования украинского законодательства и порядок прохождения пограничного контроля.

Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет совершенствовать системы анализа рисков и механизма обмена информацией с Пограничной службой Молдовы, активно противодействовать незаконной миграции и контрабандной деятельности, проводить совместные расследования противоправной деятельности и противодействовать коррупции.