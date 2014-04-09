Четырехсторонняя встреча по Украине состоится в Европе на следующей неделе

Об этом УНИАН заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Встреча состоится на будущей неделе где-то в Европе. Точной даты и места еще нет - над этим сейчас активно работают", - сказала Косьянчич.

По ее словам, четырехсторонняя встреча Эштон, Государственного секретаря США Джона Керри, главы МИД Украины Андрея Дещицы и России Сергея Лаврова не может состояться в понедельник-вторник, поскольку в эти дни на Совет ЕС в Люксембурге собираются министры иностранных дел 28-ми стран-членов ЕС.

По словам Косьянчич, встреча, скорее, может состояться в среду-четвер, поскольку в пятницу - выходной день перед Пасхой. По ее словам, Брюссель в настоящее время не рассматривается как место четырехсторонней встречи.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля состоялся телефонный разговор Керри с Лавровым.

Читайте такжеМосква готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина

8 апреля официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что обсуждается вопрос о проведении прямых переговоров в течение ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС для поиска путей снятия напряженности. Сейчас проходит обсуждение сроков и повестки дня этой встречи.

Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина.

В МИД Украины также заявили о готовности к переговорам с Россией как в двустороннем формате, так и в четырехстороннем.