Валентина Семенюк приняла Божью благодать – “как будто выступила на трибуне”

В течение двух недель пресса активно отслеживает все интимные подробности бракосочетания председателя Фонда госимущества Валентины Семенюк и бизнесмена-страховщика Виталия Самсоненко.

Хотя молодые уже и не первой молодости, и откровенно рассказывают, как они друг друга любят, как их свела судьба и как они в конце концов счастливы. Чтобы общественность убедилась в этом, фотокорреспонденты были запущены в святая святых – спальню, в которой влюбленные прямо на кровати страстно целовались, позируя перед камерой, а на кухне чиновница заботливо кормила своего жениха студнем собственного приготовления.

Валентина и Виталий решили не просто поставить штампы в паспорта, но и стать на рушник счастья перед Господом... И именно вчера, 20 января, чиновница и бизнесмен получили Божье благословение в Лавре – в храме Всех Преподобных Печерских (так называемом Теплом храме).

Церемонию венчания запланировали на 12 часом, но по-видимому, молодым очень уж не терпелось стать одним целым, потому прибыли они в храм на двадцать минут раньше. И здесь молодоженов ожидал сюрприз – двери церкви закрыты, а священник, который должен был их венчать, еще отправлял предыдущую службу. Поэтому молодым пришлось ждать на морозе 45 минут.

Валентина Петровна была одета в прозрачное платье, расшитое бисером, которое для нее выбрал ее муж. И, как по мне, сделал это довольно удачно: свадебный наряд подходил к стилю невесты, а главное, ее грудь выглядела еще более сексуальной.

В роли свидетелей выступали дети женихов – дочь Валентины Семенюк Людмила и сын Виталия Самсоненко Владимир.

– Иметь дочь, которая выдает замуж маму, – это очень красиво, – говорит молодая, не скрывая радости.

На вопрос, где пара будет жить после бракосочетания, Валентина ответила не как политик и председатель Фонда госимущества, а как простая женщина:

– Спросите у мужа. Жена должна всегда идти за мужем. По-видимому, это впервые в моей жизни, когда я с этим соглашаюсь.

Свадебное путешествие на Мальдивы молодым организовал сын Виталия, но они решили его отложить.

– К сожалению, политическая ситуация не дает нам возможности поехать на отдых, – говорит невеста. – Нам сын сделал подарок, но мы его немножко перенесем на то время, когда ситуация успокоится и в парламенте и в Фонде госимущества. Я думаю, что счастливы те родители, дети которых могут делать им такие подарки.

На венчание прессы набежало немало, были представлены почти все ведущие телеканалы, Валентина этому очень радовалась.

– Боже, сколько вас собралось, и даже «Интер» есть!

Журналисты не переставали выспрашивать интимные подробности.

– А дети у вас будут?

– Ну и вопрос! – Молодая иногда порывалась перейти на русский, видимо, чтобы подстроиться под молодого (он на литературном украинском не говорил). – Знаете, в жизни всякое бывает...

Как мы узнали от Валентины Петровны, она - верующий человек, часто ходит в храм, потому венчание для нее – это очень серьезная вещь, и она не скрывала своего волнения.

– Ступать на тропу бракосочетания в таком возрасте – всегда волнительно. Мы венчаемся впервые, потому есть ощущение Божьей благодати, и я, конечно, волнуюсь. Это можно сравнить с тем, когда я впервые выступала на трибуне. Сегодня особый день. Даже погода способствует... А ты как Виталик? – Просто счастлив, – отвечает он.

У молодых поинтересовались, были ли у них вещие сны накануне венчания. Жених сказал, что первая брачная ночь уже состоялась (расписались они 19 января), поэтому для снов времени не осталось...

– Этой ночью мы спали мало – так, как годится в первую брачную ночь... Мало, но крепко.

При этих словах Семенюк рассмеялась. И в самом деле, сколько женщине нужно для счастья...

– А жена будет готовить мужу? – поинтересовался кто-то.

– Я уже и до этого готовила. Я считаю, что каждая женщина должна готовить, потому что она - берегиня тепла и добра. И именно стол является этим добром и теплом... Я больше всего люблю студень. Виталик, а ты любишь студень?

– Я люблю все, что готовит Валя.

Я попросила хозяйку рассказать о секрете приготовления этого легендарного студня, о котором в печати уже много писалось.

– Домашний петушок, обязательно голень свиная, вымоченная дважды или трижды. Первый раз закипело – слить. А затем уже кипятить на маленьком огне. Туда добавляю лук с шелухой, соль, перец... И чеснок – после приготовления.

– А вам нравится тот резонанс, который вызывала ваша свадьба?

– Я не представляла, что моя скромная персона может вызывать такой ажиотаж... Мне кажется, что о политиках и об исполнительной власти нужно показывать что-то доброе и что-то другое. Нельзя все время показывать, как друг друга по лицам бьют, друг друга толкают. Думаю, наше бракосочетание, венчание может прекратить такое не очень хорошее явление, как гражданские браки. Нужно все делать по-божьи.

Дети тоже радуются за своих родителей. Свидетель, он же сын жениха, говорит, что чрезвычайно рад за своего отца.

– Ну, посмотрите на глаза жениха. Он же горит весь. Как же я могу быть за него не рад?!

Вот уже прошло полчаса, а церковь еще не открыли. Валентина не выдерживает и просит подругу пойти поинтересоваться, в чем дело. Жених волнуется, что невеста замерзнет.

– Накиньте что-то на нее, а то точно невесту заморозим, – говорит он кому-то.

Ей из своего плеча сбрасывает шубу лучшая подруга Александра. Валентину шуба не совсем устраивает, она просит принести ее собственную – из голубой норки...

На церемонию венчания пришел друг председателя ФГИУ, легендарный майор “под диваном” Николай Мельниченко, который принес ей роскошный букет орхидей.

– Валентина Петровна – мой друг, – поделился Мельниченко с корреспондентом УНИАН. – Мы с ней дружим по-человечески. Мне действительно приятно, что через такой промежуток времени она нашла свою вторую половину. Это то, что называется женским счастьем.

Но на саму гулянку “хранитель пленок” идти не собирался.

– Мне сегодня захотелось быть именно здесь – именно на венчании. Я не считаю, что всем людям, которые были на венчании обязательно быть на гулянке. Помню, когда Валентина Петровна праздновала 50-летие, на вечеринке мне пришлось сидеть за одним столом с Адамом Мартынюком, Бойко, что было не очень приятно. А здесь церковь, и здесь душой приятнее быть... Есть люди, с которыми если бы не Валентина Петровна, я бы никогда не сел за один стол.

Наконец появился отец Павел, который завел молодых в храм и обвенчал их.

– Имеешь ли, Валентина, доброе сердце и непринужденную мысль взять за мужа Виталия, которого перед собой видишь?

– Да, – сказала Валентина.

– Имеешь ли, Виталий, доброе сердце и непринужденную мысль взять в жены Валентину, которую перед собой видишь?

– Да, – сказал Виталий.

После этого они обменялись обручальными кольцами и стали мужем и женой.

Приняв Божье благословение, молодые выпустили в небо двух белоснежных голубей – как символ чистой любви.

Оксана Климончук