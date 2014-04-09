172 украинских морских авиатора из Новофедоровки готовы для передислокации из Крыма
09:09, 09 апреля 2014Политика
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172 украинских морских авиаторов из пгт Новофедоровки готовы к перезду на материк.
172 украинских морских авиатора из Новофедоровки готовы для передислокации из Крыма/REUTERS
"Источники из Новофедоровки сообщают, что 172 украинских морских авиаторов и членов их семей готовы к перемещению на континентальную часть Украины. В составе колонны автобусы, грузовики, легковые автомобили.", - написал глава медиа-центра Минобороны Украины Владислав Селезнев в Facebook.
Он также отметил, что майора Станислава Карачевского, убитого российским военнослужащим, похоронят в Бердянске. Читайте такжеКоллеги рассказали об убийстве украинского майора в Крыму
"Все необходимые для этого процедуры в настоящее время выполняет командование Сакской авиабазы, где проходил службу Станислав Карачевский", - написал Селезнев.
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