Прокуроры не понимают, почему Топаза с четырьмя судимостями отпустили домой

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Харькова со ссылкой на прокурора Харькова Евгения Поповича.

По его данным, прокуратура города подготовила ходатайство в Ленинский районный суд о задержании и доставке в суд гражданина Кромского, который вчера, 7 апреля, сбежал из-под домашнего ареста.

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Попович отметил, что прокуратура в очередной раз обращается в суд с требованием избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Мы неоднократно отмечали на том, что хорошо известный всем Игнат Кромский должен содержаться под стражей, и обращались с соответствующим ходатайством в суд. Но ни Ленинский районный суд, ни Апелляционный не учли наши аргументы и проявили, по нашему мнению, неоправданную мягкость. В целом прокуратуре непонятная правовая позиция суда, который человека, имеющего 4 судимости за кражи, незаконное обращение с оружием и преднамеренное телесное повреждение и подозревается в тяжком преступлении, отправляет под домашний арест», - сказал Попович.

По его словам, сигнал о том, что Кромский нарушил правила домашнего ареста, поступил в правоохранительные органы около 18.00 7 апреля. «Сработал тревожный сигнал о повреждении ремешка электронного браслета и нарушении контакта с телом. Ни с передатчиком, ни с мобильным телефоном Кромского связи не было, а дежурная группа, которая выехала на место проживания подозреваемого, не нашла его дома», - сообщил прокурор.

В настоящее время правоохранительными органами принимаются меры по установлению местопребывания беглеца для того, чтобы доставить его в суд и избрать ему новую меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 марта после митинга сторонников городской власти на площади Свободы несколько тысяч людей начали штурм облгосадминистрации, где забаррикадировались активисты харьковского Евромайдана. Участники штурма прорвались в здание через окна и несколько входов. Пострадали более 100 активистов Евромайдана. Некоторые из них были ранены из травматического оружия.

Следственные органы Харькова открыли уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

29 марта райсуд Харькова избрал меру пресечения для Кромского, который 1 марта принимал участие в штурме облгосадминистрации, в виде домашнего ареста.

3 апреля Апелляционный суд Харьковской области оставил Кромского под домашним арестом, обязав сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

7 апреля, Кромской самовольно снял с себя электронный браслет, который позволял устанавливать его местонахождение, не явился по вызову в следственное управление и скрылся.