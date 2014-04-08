МИД возмущен наглостью Москвы и прогнозирует второй этап оккупации Украины

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно вмешательства России во внутренние дела Украины.

Как отмечается в заявлении, «в осуществление провокаций вовлечены группировки, которыми руководят российские спецслужбы».

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В МИД отметили, что «агрессивные действия, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность украинских граждан, активизация сепаратистских сил и участие в противоправных действиях граждан России свидетельствуют о намерении осуществить второй этап оккупации Украины».

В заявлении подчеркивается, что «диверсионная работа сопровождается масштабной пропагандистской кампанией, которая цинично искажает факты, использует шантаж и угрозы, распространяет откровенную неправду и имеет целью оправдать вмешательство во внутренние дела Украины». «Эскалация положения должна была привести к кровопролитию и силовому противостоянию. Этот повод планировалось использовать для дальнейшей агрессии. Подорвать спокойствие должен был и бред о появлении «американских спецназовцев» для подавления действий мятежников. Эти спекуляции свидетельствуют о глубоко пораженном спецоперациями способе мышления российской агентуры», - подчеркнули в МИД Украины и заметили: «Сегодня ситуация стабилизирована».

В МИД констатировали, что правопорядок на востоке и юге Украины обеспечивается силами украинских правоохранительных органов, которые жестко и в рамках закона будут действовать против любых антигосударственных и антинародных покушений: «Развитие событий находится под контролем».

«Украинские граждане не поддались на провокации. Наш народ не принимает и не примет идей сепаратизма и фашизма, которые активно распространяют провокаторы из российских спецслужб. Идея так называемой «федерализации» Украины, навязываемая Москвой, относится к тому же числу специальных разработок. Речь идет не о федерализации, а о «парализации» нашего государства, его экономики и возможностей наших граждан», - отмечается в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что «фундаментальной позицией правительства Украины является защита всех демократических прав и свобод человека, развитие настоящего диалога национального взаимопонимания в стране и предоставление всем соотечественникам исчерпывающих и реальных возможностей местного самоуправления, которые позволят каждому жителю Украины быть хозяином родного государства». «В Украине следует изменить не формальное устройство, а реальную суть разделения власти. Такая перспектива вызывает обеспокоенность всех имперских тоталитарных сил, которые остерегаются появления в Украине успешной альтернативы управляемой псевдодемократии», - заметили в МИД и добавили, что «российский шовинизм не интересуют права ни одного человека, включительно с реальными потребностями самого российского народа, чье сложное экономическое, социальное и демографическое положение вызывает справедливую международную обеспокоенность и тревогу». При этом в МИД заметили, что «тяжелые внутренние проблемы России должны отверезить агрессора».

Следовательно, говорится дальше в заявлении, «Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и выполнить публичные обязательства по деэскалации ситуации».

«Украина готова к международному урегулированию и диалогу в тех форматах, которые способны обеспечить практические результаты в четко определенной временной перспективе», - подчеркнули в МИД и отметили, что «вопросы, которые касаются суверенного права украинского народа осуществлять собственную внутреннюю и внешнюю политику, не могут быть предметом переговоров».

МИД Украины предостерегает российскую сторону «от навязчивых попыток придумать для Украины свою Конституцию». «Эти намерения не имеют ничего общего с интересами наших граждан. Они отображают план оккупации и застоя», - убеждены в МИД.

«Принципиальными элементами урегулирования должны стать прекращение агрессивных действий, риторики и подрывной деятельности Российской Федерации против нашего государства, отказ России от завоевательских планов, которые преставляют прямую угрозу для всех государств-соседей и международного мира и безопасности, отведение подразделений вооруженных сил России от украинских границ и из Автономной Республики Крым», - подчеркивается в заявленииМИД.

В документе отмечается, что «Украина приветствует масштабную мировую солидарность в защиту своего суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ». «Нашими совместными силами должна руководить уверенность и твердая готовность вернуть Россию в цивилизованное поле отношений, права и сосуществования государств», - замечает МИД в своем заявлении.