Владимир Ландик: В Луганске – теракт, и его нужно жестко подавить

- Сейчас по восточным регионам Украины прокатилась волна сепаратистских бунтов. Что сейчас происходит в Луганске?

- Здание СБУ продолжает оставаться в руках сепаратистов. По нашим предположениям, там находится до 30 российских военных, а, в целом, – человек 200-300. Также человек триста находятся перед зданием, выстроили баррикады, наносили шины. Требуют проведения референдума и присоединения к России. Здесь происходит террористический акт. Уже сепаратисты заявляют, что изъяли оружие из оружейки СБУ. Но пока это не проверишь.

- Ряд СМИ после проведения журналистских расследований назвали заказчиком сепаратистских шествий и штурма СБУ в Луганске депутата от Партии регионов Александра Ефремова. Он, в свою очередь, считает подобные обвинения ложью. По вашему мнению, они соответствуют действительности?

- Я не могу сказать точно, что главный фигурант сепаратистского бунта в Луганске – Ефремов. Но, по косвенным данным… Народный депутат Украины, лидер фракции ПР, житель Луганска – нигде, ни на одном митинге ни слова не говорит по ситуации, а его помощник организовывает захваты обладминистрации, здания СБУ, драки на митингах; а его крестник Родион Мирошник, директор областной государственной телекомпании, транслирует передачи, провоцирующие раскол страны – федерализация, второй русский, чуть ни с хлебом-солью нужно встречать Россию... И это все – люди Ефремова.

К тому же, одним из требований протестующих было выпустить арестованных участников митингов. Так почему не захватили милицию, а именно СБУ? Да потому, что СБУ, его новый руководитель, стали копать под бизнес клана Ефремова, а те, в свою очередь, понимают, что попадут под люстрацию, что подразумевает уголовные дела. А так он (Ефремов, – УНИАН) будет договариваться: мол, все может решиться в Луганске хорошо, но мне нужно то-то и то-то.

И думаю, о Ефремове, я сказал правильно. У меня уже на телефон идут sms, звонки – дом спалим, компанию спалим и так далее.

- А вы обращались в правоохранительные органы?

- Конечно, обращался. А толку? К примеру, 7 апреля должна была в телеэфире выступить приехавшая в регион Юлия Тимошенко. Перед ее приездом на ТРК прибыл народный депутат Олег Ляшко, а за ним ворвались человек десять, началась потасовка. Их, естественно, не пропустили, но эфир был сорван. Милицию мы вызвали, заявили, кто участвовал в нападении на телекомпанию, так они даже фамилии не записали. Походили по двору и все. Ничего милиция у нас не делает.

- В Луганске «особая» милиция?

- Такая же, как в Харькове – евромайдан идет на коленях, а милиция им коридор сооружает.

- И что, по вашему мнению, с этим делать?

- То, что говорит «Свобода» - жесткие меры принимать нужно. Передать в управление представителей «Свободы» Министерство внутренних дел и пусть занимаются. Если не справятся – уйдут «на пенсию».

Считаю, что нынешнюю ситуацию допустили из-за слабых правоохранительных органов, которые за многолетнюю бессменную работу уже срослись с бандитами и «титушками». Нужно полностью обновить кадры МВД, а также глав райадминистраций. Ведь в Луганской области все остались на своих местах – повсюду старая команда! Заменили только главу СБУ. Вот вам и результат…

- А вы предпринимаете какие-то конкретные действия для разрешения ситуации?

- Я высказываю свое мнение по поводу происходящего в телеэфирах, в Интернете, общаюсь с политиками, бизнесом, рядовыми гражданами, - ежедневно.

- Вы вскользь упомянули приезд в Луганск Тимошенко. Вы с ней общались? Каково ее мнение в отношении ситуации в городе?

- Общался, ее мнение: налицо – терроризм.

- И что она предлагает делать?

- Она считает, что не нужно стрелять, нужно договариваться.

- Может, действительно, должна быть создана группа переговорщиков, чтобы затушить сепаратистский бунт без кровопролития…

- О каких переговорах с россиянами может идти речь?! У них четкое задание. Будете обещать провести противозаконный референдум? Им главное – сорвать выборы, что они и делают. С кем говорить? С Путиным? Так он не признает власть Украины.

- Так какой же выход?

- Силовой разгон. Заходить (в захваченные здания, – УНИАН) и выгонять. Не стрелять, а за шкирки выбрасывать оттуда и арестовывать, арестовывать и арестовывать. Причем это нужно было раньше делать, когда сепаратистская акция только организовывалась.

- В Донецке после переговоров Рината Ахметов с сепаратистами последние обязались освободить захваченное здание обладминистрации и сдать оружие. Пока, правда, этого не произошло. Тем не менее, на ваш взгляд, какую роль в этой истории играет Ахметов?

- Дело в том, что Ахметов, так же, как и мы с вами, – физическое лицо. Какие могут быть гарантии его переговоров с россиянами? Они требуют федерализации Украины. Что он на это может сказать? Он может только обязаться выступить гарантом при освобождении здания ОДА, что по сепаратистам не будут стрелять. И я могут выступить таким гарантом в Луганске. Но ведь стрельбу может открыть снайпер с их же стороны… Поэтому, и гарантий никто не может дать.

- Луганская область граничит с Россией. То есть, о соседях вы все знаете. Неужели там так хорошо, что жители региона хотят бегом бежать в Россию? Ведь на митингах собираются не только титушки, но и рядовые луганчане…

- Конечно, на митинги приходят не только титушки. Их привозят для массовости из депрессивных районов на автобусах, которые даже не скрывают, как и сумм оплаты за участие в акциях. На митинги приходят еще и люди, которые воспринимают приход России как возвращение в Советский Союз – колбаса по 2 рубя и хлеб по 20 копеек.

- Так разве они не знают, как живут соседи?

- Так предлагаем же – поезжайте, посмотрите. К примеру, пограничные российские села – Чеботовка, Ильенко, Елань. Ни света, ни газа, ни дорог, ни маршруток – ничего нет. Езжайте – именно такая «Раша» вас ждет. Но людей в Луганской области, желающих объединиться с Россией – немного. Из полумиллионного Луганска, от силы, наберется тысяч десять. А основная масса – против такой развязки, она возмущена действиями сепаратистов. Особенно, именно приграничные жители. Они видят, как в соседних российских селах стоят танки, как в страхе тамошние мирные жители кормят и поят этих солдат…

А разговоры о втором государственном русском языке – надуманный миф. Люди просто хотят лучше жить. Луганская область – вся в руинах, все разграблено. В Луганске можно снимать фильмы о Сталинградской битве, декорации не нужны. И все это – результат бессменного правления в области Партии регионов, которая только то и делала, что грабила. Если дети «элиты» прошлой власти становились на киевских хлебах миллиардерами, то в Луганске – миллионерами. А регион – опустошался.

- А поставить на ноги Луганскую область можно?

- Если не грабить – конечно, можно. И Украину поднять можно, если ее любить, если работать на ее благо. А если Россию в поклоне ждать, как это делалось раньше, то ничего не будет. Так можно и мать родную продать. И это – моральный облик прошлой власти.

Нана Черная