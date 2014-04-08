В ЦИК рассказали, как крымчане смогут проголосовать на президентских выборах
12:15, 08 апреля 2014Политика
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Жители Крыма смогут принять участие в президентских выборах в мае. Этому будут способствовать нормы украинского избирательного законодательства, заявила телеканалу БТБ заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.
Крымчане смогут проголосовать на выборах президента Украины
По ее словам, жители оккупированного полуострова смогут проголосовать на материковой части Украины. Приехав в какую-либо из областей страны, избирателям нужно обратиться в органы Госреестра с заявлением. После этого их включат в списки, пишет Крым.Реалии.
«Учитывая соответствующие данные по количеству людей, которые прибыли на материковую часть, я думаю, что в приграничных с автономной республикой Крым территориях может быть окружными избирательными комиссиями образован целый ряд участков, которые на временной основе обеспечат право голоса граждан, оказавшихся в такой затруднительной ситуации», – отметила Усенко-Черная.
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