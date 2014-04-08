Несколько сотен митингующих под Радой требуют отменить утилизационный сбор
Возле здания парламента несколько сот митингующих требуют отменить утилизационный сбор.
Возле здания Верховной Рады Украины несколько сот митингующих требуют отменить утилизационный сбор.
Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета стоят на площади Конституции и со стороны улицы Грушевского.
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Они держат в руках государственные флаги Украины и плакаты с лозунгами, в частности об отмене утилизационного сбора и акциза на переоборудование автомобиля.
Возле ВР также находятся представители Самообороны Майдана.
Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (об отмене утилизационного сбора и акциза на переоборудование транспортного средства).