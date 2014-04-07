Украинцы сказали, что для них наиболее важно в кандидате на выборах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», переданные УНИАН.

Так, важнейшим критерием при избрании кандидата, за которого будет голосовать на выборах, половина опрошенных (51%) отметили незапятнанную коррупцией репутацию. 40% избирателей отметили личные качества политика, 31% – политическую программу кандидата, 28% – наличие неизменной, последовательной политической позиции.

Большинство опрошенных - 64% - поддерживают идею создания коалиционного правительства, в которое вошли бы представители всех ведущих политических сил со всех регионов страны. 12% – не поддерживают эту идею. Не определились – четверть.

Больше всего такую идею поддерживают на Западе и Севере страны, а также на Востоке.

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Около 40% опрошенных однозначно поддерживают приход новых лидеров в политику, в частности путем участия в выборах в Верховную Раду и президента. Еще треть скорее за, чем против. При этом возможное участие новых лидеров в парламентских выборах респонденты поддерживают несколько больше, чем в президентских. Не поддерживают идею лишь около 10% респондентов. Каждый шестой не определился со своим отношением к этому вопросу.

Следует отметить, что больше всего сторонников участия новых лидеров в выборах президента на Западе и Севере страны. А менее всего – в Донбассе, на Востоке и в Центре.

*** Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95) составляет не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 21-29 марта 2014 г.