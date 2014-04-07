Украинцы сказали, что для них наиболее важно в кандидате на выборах - опрос
Более 50% граждан Украины важнейшим критерием при избрании кандидата, за которого будут голосовать на выборах, назвали незапятнанную коррупцией репутацию.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», переданные УНИАН.
Так, важнейшим критерием при избрании кандидата, за которого будет голосовать на выборах, половина опрошенных (51%) отметили незапятнанную коррупцией репутацию. 40% избирателей отметили личные качества политика, 31% – политическую программу кандидата, 28% – наличие неизменной, последовательной политической позиции.
Большинство опрошенных - 64% - поддерживают идею создания коалиционного правительства, в которое вошли бы представители всех ведущих политических сил со всех регионов страны. 12% – не поддерживают эту идею. Не определились – четверть.
Больше всего такую идею поддерживают на Западе и Севере страны, а также на Востоке.
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Около 40% опрошенных однозначно поддерживают приход новых лидеров в политику, в частности путем участия в выборах в Верховную Раду и президента. Еще треть скорее за, чем против. При этом возможное участие новых лидеров в парламентских выборах респонденты поддерживают несколько больше, чем в президентских. Не поддерживают идею лишь около 10% респондентов. Каждый шестой не определился со своим отношением к этому вопросу.
Следует отметить, что больше всего сторонников участия новых лидеров в выборах президента на Западе и Севере страны. А менее всего – в Донбассе, на Востоке и в Центре.
*** Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).
Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.
Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).
Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95) составляет не более 2,2%.
Сроки проведения исследования: 21-29 марта 2014 г.