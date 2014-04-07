Сорванный активистами съезд судей могут провести в другом месте

Бывший председатель Верховного суда Василий Онопенко допускает, что съезд судей, сорванный активистами, может произойти в другом месте в ближайшее время.

Об этом он рассказал журналистам, сообщает Украинская правда со ссылкой на Громадське ТВ.

Как известно, под Кловский дворец утром пришло около двух сотен людей, которые заявляли, что пострадали от коррупционной системы правосудия и требовали люстрации.

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Представители Самообороны заблокировали ворота.

По состоянию на 11.30 в зале, где должен был состояться съезд, никого нет.

Председатель съезда судей Онопенко заявил, что судьи могут собраться в другом помещении.