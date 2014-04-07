У нас есть четкий план противодействия попыткам дестабилизации ситуации в Украине - Яценюк

«Ночью мы разработали четкий план действий по преодолению ситуации», - сказал Яценюк.

По его словам, Арсен Аваков отбыл в Харьков, Виталий Ярема - в Донецк.

«Я нахожусь в постоянном контакте с силовым блоком. Меня проинформируют о ситуации, и я проинформирую членов правительства о том, как развивается ситуация. В Харькове ситуация относительно стабилизировалась. Уверен, что и в других областях мы наведем порядок вместе», - сказал Яценюк.

Кроме этого, в Донецк направилась экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая считает, что захват сепаратистами при поддержке российских спецслужб зданий Донецкой и Харьковской обладминистраций и Луганского Управления СБУ является прямым продолжением агрессии России против Украины.