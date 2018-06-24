Украинский интерес. Настырная Россия, лояльное НАТО и заокеанская газовая надежда

Российско-украинские отношения находятся на точке замерзания, и признаков потепления, судя по тональности заявлений внешнеполитических ведомств двух государств, ждать придется еще долго. На Смоленской площади продолжают настаивать на федерализации Украины и гарантиях ее внеблокового статуса, украинский МИД продолжает огрызаться все более изысканно. Однако «обмен любезностями» вряд ли способен изменить нынешнее положение в Крыму, аннексированном Россией. Отказ мирового сообщества признавать результаты референдума на полуострове Москву волнует мало. Российский премьер Дмитрий Медведев даже провел в Симферополе заседание российского правительства, в уже привычной для российских официальных лиц манере пообещав крымчанам стремительное растущее качество жизни уже буквально завтра-послезавтра. Очевидно, что «освоение Крыма» - личный проект Владимира Путина, и денег на него жалеть не станут, но вряд ли это обеспечит качественный курортный сезон на полуострове.

Россия продолжила эксплуатацию Виктора Януковича в качестве ретранслятора заявлений, выгодных Кремлю. «Президент в отъезде» заявил, что просил Владимира Путина о вводе российских войск в Украину, пролив немало крокодильих слез относительно отделению Крыма. Янукович окончательно превратился в объект российских манипуляций, и только слабое знание истории мешает ему представить, что будет с ним после окончательной выработки остатков политического ресурса. С помощью «межигорского беглеца» Россия намерена не признавать результаты президентских выборов в Украине, в ходе которых ряд кандидатов будет интенсивно продвигать ее интересы.

С поспешностью, заслуживающей куда лучшего применения, Россия денонсировала все договоры, касающиеся пребывания Черноморского флота в крымских портах. Из-за этого «газпромовское» «голубое золото» для нашей страны подорожало дважды буквально за несколько дней, достигнув цены в 485 долларов за тысячу кубометров. Не лишним будет напомнить, что ныне действующий двусторонний газовый контракт согласовали в январе 2009-го тогдашние премьеры Юлия Тимошенко и Владимир Путин, и Украине давно пора обратиться в Стокгольмский арбитраж для его пересмотра. Но министр топлива и энергетики Юрий Продан по непонятным причинам предпочитает говорить о заимствовании у РФ 2 миллиардов долларов для погашения задолженности перед «Газпромом». Не клеится у Украины и со Словакией, способной благодаря газотранспортным мощностям обеспечить эффективный реверс газа.

Зато отношения по линии Украина – НАТО можно смело назвать реанимированными. И выступление в Брюсселе и.о.министра иностранных дел Андрея Дещицы, и заявление генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, предостерегшего Россию от вторжения в Украину, и выказанная готовность к проведению совместных учений не только на украинской территории – все это позитивные сигналы. Но обольщаться не стоит: вопрос вступления нашей страны в НАТО сегодня на повестке дня не стоит, и это очевидный факт. Поэтому повышение обороноспособности нашей страны и модернизация Вооруженных Сил остаются первоочередными задачами.

Агрессия России в Крыму, которую российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил угрозой захвата инфраструктуры Черноморского флота радикальными элементами, заставила страны Запада существенно пересмотреть свое отношение к ней. Одним из результатов такой смены повестки дня стало заседание Энергетического совета США – ЕС, на котором госсекретарь Джон Керри пообещал в следующем году начать экспорт заокеанского газа для нужд Европейского Союза. Отрадная, хоть и не самая своевременная реакция на давно заявленное Кремлем стремление использовать газовую трубу как оружие во внешней политике. Украина свой «американский пряник» в виде государственных гарантий США на 1 миллиард долларов официально получила уже на этой неделе и рассчитывает до конца апреля снова стать объектом кредитования МВФ, влияние на который Штатов традиционно велико.