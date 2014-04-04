Руководство ПР предлагает исключить Тигипко из партии за "причинение вреда"

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Партии регионов.

«Президиум Политсовета рекомендовал на очередном заседании рассмотреть вопрос об ответственности Сергея Тигипко за нарушение Устава Партии регионов - невыполнение решения второго этапа XIV съезда и причинение своими действиями ущерба репутации партии. Также рекомендовал исключить его из рядов партии», - отмечается в документе.

В ПР напомнили, что 29 марта в ходе второго этапа XIV съезда партии по результатам праймериз победил Михаил Добкин. За его кандидатуру проголосовали 315 делегатов съезда. Кандидатуру Юрия Бойко поддержали 15 делегатов, Сергея Тигипко - 35, Олега Царева - 1 делегат.

Как сообщал УНИАН, Тигипко обвинил Бориса Колесникова в единоличном решении исключить из партии председателей семи облпарторганизаций и Киевской городской.

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«Это цена отказа от поддержки кандидата Добкина», - заявил он и квалифицировал это как «начало репрессий в ПР».

По его убеждению, «новоявленные руководители, представляющие одну финансово-промышленную группировку и один регион, пытаются навязать свою волю другим партийцам со всей Украины».

Сегодня на сайте Партии регионов появилось сообщение о том, что президиум Политсовета пришел к выводу о необходимости прекратить полномочия руководителей 7 областных парторганизаций, в том числе Киевской городской.