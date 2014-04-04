На следующей неделе Рада может уволить председателей судов, членов ВСЮ и ВККС

Глава Люстрационного комитета при Кабмине Егор Соболев настойчиво просит Верховную Раду и правящую коалицию уже на следующей неделе принять закон, который предусматривает не только проверку судей, которые санкционировали террор против активистов Майдана, но и предусматривает увольнение всех членов Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом политик заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, передает портал "Комментарии".

«Это те органы, которые подбирали нынешних судей, которые ими руководили, и которые сейчас не могут перестроиться. Это кивалово-портновские органы, которые до сих пор работают», - подчеркнул он.

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Кроме того, законопроект предусматривает увольнение всех председателей и их заместителей всех судов. «Потому что каждый судья, принимавший неправосудные решения, на встрече с настоящим прокурором расскажет, что его обязал это сделать председатель суда», - отметил Соболев.

«Очень важно начать именно с судей, потому что без правосудия невозможно построить успешное государство. Это ключевой шаг», - заявил глава люстрационного комитета.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации юристов Украины Алексей Резников, настаивает, что судьи, которые выносили неправомерные решения, должны быть отстранены от исполнения обязанностей уже сегодня, до принятия закона, поскольку процедура его принятия и введения в силу может занять время.

По его словам, это имеет право сделать Верховная Рада Украины своим постановлением. Резников напомнил, что судьи, которые принимали неправомерные решения об арестах активистов Евромайдана, до сих пор исполняют свои обязанности и выносят решения. В частности судья Голосеевского районного суда в г. Киеве Калиниченко, в отношении которой Высшей квалификационной комиссией открыто дисциплинарное производство.

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Со своей стороны, министр юстиции Украины Павел Петренко заверил, что относительно судей, выносивших неправосудные решения, поданы заявления в Генеральную прокуратуру и жалобы в ВККС. «Я лично подал жалобы в Высшую квалифкомиссию. Ежедневно они открывают производства: против судьи Царевич, судьи Малтновской, судьи Кравца, который запрещал собираться на Майдане, судьи Калиниченко. Мы это делаем, не ожидая закона», - подчеркнул министр.

По мнению Алексея Резникова, судей необходимо сменить немедленно еще и для того, чтобы не оказалось, что судить убийц, расстреливавших участников Майдана, будут те же судьи, которые судили активистов. «Мы должны быть уверены в справедливости суда над теми, кто расстреливал Майдан. Чтобы нам опять не подсунули козлов отпущения», - заявил Алексей Резников.