В Харькове активисты Евромайдана и сепаратисты одновременно пикетировали генконсульство РФ

В Харькове активисты Евромайдана и Антимайдана провели пикеты возле Генерального консульства Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, акции проходили одновременно – их участники, разделенные кордонами милиции, стояли по разные стороны проезжей части улицы Ольминского, где расположено генконсульство.

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Около 25 активистов Евромайдана стояли напротив Генконсульства, держа национальные флаги, плакаты с надписями «Мне стыдно быть русской», «Русские – за единую Украину», «Одна единая соборная Украина», а также скандировали «Нет войне!», «Крым – Украина!», «Фашизм не пройдет!», «Одна единая соборная Украина!».

Активисты Евромайдана пришли к Генконсульству России в Харькове для того, чтобы передать российским дипломатам обращения жителей востока Украины к представителям власти Российской Федерации, правительству и президенту России Владимиру Путину с просьбой «воздержаться от насилия и сохранить добрососедские отношения».

По словам соорганизатора акции Виктории Булавиной, в Харькове активисты собрали около 100 подписных листов с подписями нескольких тысяч жителей города.

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«Все сводится к идее, что слишком агрессивная политика Российской Федерации в отношении Украины нас не устраивает и мы бы хотели, чтобы выполнялись нормы международного законодательства, и эта агрессия, по крайней мере, ослабла. Это касается и Крыма, и дисбаланса на Восточной Украине. Я имею в виду, во-первых, пересмотр на уровне международного законодательства вопроса о Крыме. Во-вторых, я имею в виду тех активных граждан России, которые приезжают сюда специально для дестабилизации обстановки. В-третьих, я имею в виду государственную поддержку, которую оказывает Россия сепаратистским настроениям в Украине. Так или иначе, мы выступаем за единство Украины», - сказала Булавина.

По ее словам, подписать петицию можно также в электронном виде.

В пикете Антимайдана приняли участие около 50 человек Люди с георгиевскими лентами стояли непосредственно перед входом в Генконсульство. Они держали флаги Российской Федерации и скандировали «Харьков – русский огород!», «Россия!», «Беркут – герой!», «Россия – миротворец, Америка – убийца!», «Без Майдана нет войны!», «Бандерлоги!».

Участники этого пикета требовали проведения референдума по вопросу федерализации Украины, а также предоставления русскому языку статуса государственного. Кроме того, они обвинили активистов Евромайдана в дестабилизации политической обстановки в Украине и в ухудшении экономической ситуации.

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В конце пикета Булавина попыталась передать подписные листы, которые собрали активисты Евромайдана, в Генконсульство. Она прошла по коридору, который образовали работники милиции, оттеснив антимайдановцев, к входу учреждения и позвонила в двери Генконсульства. Активистка подождала несколько минут, однако никто забрать подписи не вышел.

Активисты Антимайдана встретили это аплодисментами и исполнением гимна СССР и песни «Катюша».

В свою очередь Булавина сказала, что подписные листы будут сегодня направлены по почте в Генконсульство РФ, а их электронные копии – в офисы ОБСЕ и ООН.