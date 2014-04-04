НАТО планирует предоставить Украине политическую и военную поддержку

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил сегодня заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в польском Кракове на конференции Defence Matters.

"Мы должны поддерживать Украину и других восточных партнеров, таких как Грузия и Молдавия, а также сотрудничать с Евросоюзом. Более того, мы должны открыть двери для новых членов и четко выразить свою позицию: ни одна внешняя сила не может заблокировать возможного присоединения к Альянсу. (Никто) не имеет права вето", - сказал Вершбоу, слова которого приводит РАР.Читайте такжеНАТО не рассматривает присоединение Украины - МИД Польши

Он осудил захват россиянами украинского Крыма и сказал, что продолжение агрессии против Украины приведет к тому, что Россия из партнера НАТО превратится "скорее в противника".

"Я убежден, что Альянс долгое время не будет признавать захвать Крыма, более того мы будем поддерживать Украину путем активизации политического и военного сотрудничества", - сказал Вершбоу.

Представитель НАТО отметил, что западные государства после завершения "холодной войны" пытались активизировать сотрудничество с Россией, что, однако, не удалось.

"Российские лидеры являются жертвами собственной пропаганды, потому что скорее ищут заговоры Запада, чем пытаются наладить взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.Читайте такжеУкраина не просит членство в НАТО, а изучает варианты коллективной обороны - Дещица

Вершбоу отметил, что, несмотря на прерывания сотрудничества НАТО с Россией из-за событий в Украине, миру не грозит новая "холодная война", которая бы "парализовала все формы сотрудничества".

Он также добавил, что новая информация в деле размещения дополнительных сил Альянса на территории государств Восточной Европы, в том числе, в Польше может появиться после заседания министров государств-НАТО в июне этого года.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля министры иностранных дел государств НАТО решили приостановить военно-политическое сотрудничество с Россией, которая в марте с помощью военных захватила и позже включила в свой состав украинский полуостров Крым.

В марте глава украинского правительства, сформированного после свержения режима экс-президента Виктора Януковича Арсений Яценюк заявлял, что Украина не планирует в ближайшее время вступать в НАТО.Читайте такжеНАТО об аннексии Крыма: Ни одна угроза против наших союзников не будет иметь успеха

На этой неделе о том, что вопрос вступления Украины в альянс даже не обсуждается заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, а глава МИД самой влиятельной в ЕС Германии Франк Вальтер Штайнмайер также говорил, что не видит перспектив присоединения Украины к Альянсу. Ранее в марте об отсутствии планов НАТО принять Украину в свои ряды говорил Президент США Барак Обама.

Против расширения НАТО традиционно остро выступает Российская федерация, которая видит в этом угрозу для своей безопасности.