В Одессе одновременно митинговали российские националисты и сторонники Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, на Думскую площадь, к зданию мэрии, пришли около 300 человек - количество участников обеих акций примерно одинаково.

Сторонники федерализации держат красные флаги, флаги партии «Родина», на их одежде - георгиевские ленточки. Они также держат транспаранты пророссийского содержания и направлены против экс-мэра Одессы, депутата от партии «УДАР» Эдуарда Гурвица. В частности, «Гурвиц возвращайся на Майдан» и «Референдум». Участники акции скандируют: «Россия - это сила, Европа - это же.», «Гурвица вон из Одессы!», «Референдум!», «Мы - славяне, наши братья - россияне!», «Вон из Одессы, бандеровские бесы!», «Новороссия!» и т.д. Со стороны этой части митингующих также раздаются антисемитские выкрики.

Читайте такжеВ Одессе участники пророссийского марша напали на сторонников единства УкраиныЧитайте такжеСторонники единой Украины пришли с государственными флагами Украины, на их одежде - желто-голубые ленты. Периодически они скандируют: «Слава Украине!», «Одесса - Украина», «Мы едины» и т.д. Они держат плакаты: «Брындак, Труханов! Пора менять!», «Брындака - в отставку!».

Перед участниками этой акции выступил активист местного Евромайдана, лидер Одесской областной организации партии «УДАР» Андрей Юсов. Он, в частности, выразил возмущение по поводу судебного запрета на проведение митинга.

Юсов напомнил, что власть и судебные органы не реагируют «на разрушение Антимайданом маленького мемориала Небесной сотне возле Дюка, на избиение наших активистов, на Куликово поле, где развевается флаг Российской Федерации» и прочее.

Активистка Зоя Казанжи зачитала обращение участников акции к депутатам горсовета, которые собрались на внеочередную сессию. В обращении содержится несколько пунктов, в частности, требование о наведении порядка в городе в законным способом, о недоверии и.о. городского главы Олегу Брындаку, требование его отставки.

Читайте такжеСБУ выдворила российского неонацистаМитинги разделяет двойной кордон сотрудников милиции. Чуть дальше стоят 30-40 человек из «Правого сектора», в стороне от них - группа парней спортивного телосложения, которые приехали на автобусах, некоторые из них разминаются как перед боем на ринге.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд запретил проведение митингов сегодня возле мэрии Одессы (Думская площадь) нескольким организациям (партии «УДАР», организациям «Куликово поле», «Мы - славяне», Национальному патриотическому движению) и гражданам. Иск, представленный мэрией, был удовлетворен поздно вечером 3 апреля.