В Одессе участники пророссийского марша напали на стороников единства Украины

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло возле памятника Дюку, на Приморском бульваре. Сегодня в Одессе проходит две акции. В частности, сторонники единой Украины после вече в память Небесной сотни, прошедшей возле памятника, пошли маршем «Не пустим агрессора в наш дом» через центр города.

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Люди выстроились от памятника Дюку вдоль Приморского бульвара, чтобы растянуть огромный флаг Украины. Выстраивались долго – протяженность флага, состоящего из нескольких полотнищ, - более 1 км. Чтобы его расправить, людям пришлось выстроиться от Дюка до пересечения улиц Дерибасовской и Ришельевской. Затем начался марш через центр города – в парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, чтобы возложить там цветы к памятнику Неизвестному матросу. Активисты (по разным оценкам, 5-6 тыс. человек) несли плакаты: «Люстрация», «Одесса - Украина», «Одесса – за целостность Украины», «Украина – единая страна», «Одна єдина соборна Україна» и т. д. Они скандировали: «Одесса – не Россия!», «Слава – Україні, героям – слава!», «Герої не вмирають!», «Одна єдина велика Україна», «Путін, геть!», «Схід і захід – разом!».

В это же время от Куликова поля после митинга (на нем объявили, что в регионе создается областная громада, в ряды которой «начали записаться все желающие») начался пророссийский марш по центральным улицам, к памятнику Дюку, «чтобы сделать фото на память». В колонне шли приблизительно 2-2,5 тыс. человек. Они скандировали: «Вперед, славяне, русичи идут!», «Слава Руси!», «Гурвица – на свалку!», «Свободу Антону Давидченко!», «Беркут!», «Россия» и прочее. По ходу движения колонны в домах (на балконах и в окнах) появлялись флаги Украины, которые участники марша воспринимали очень агрессивно. Колонна подошла по Приморскому бульвару к Дюку, где находилось около 50 участников альтернативной акции. Остальные сторонники единства Украины к Дюку не вернулись.

В пророссийской колонне кто-то крикнул: «Правый сектор!» и часть участников марша побежала к памятнику. Находившиеся возле него люди, успели подняться на постамент, их окружили несколько десятков милиционеров. Пророссийские активисты начали нападать на опонентов, бросать яйца и камни. Одному молодому человеку из «Правого сектора» разбили голову. Несколько десятков радикально настроенных пророссийских активистов наскакивали на правоохранителей, выкрикивали ругательства и призывали «убивать бандеровцев». Один из них (в маске и больших мотоциклетных очках) кричал, что «пока жив Ярош и ему подобные, я буду ходить в маске... Возьму Калашникова... Будем бороться всеми возможными методами, в том числе в Одессе».

На Приморский бульвар прибыли дополнительные милицейские силы, а также около 100 активистов местного Евромайдана, которые находились в парке Шевченко. Как пояснил один из них, им «позвонили и сообщили, что напали на наших ребят». К памятнику также прибыли начальник милиции общественной безопасности Главного управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи и начальник данного управления Петр Луцюк.

Сторонников единства оттеснили на Потемкинскую лестницу оппоненты и водрузили на памятник флаг РФ, который потом сняли.

Милиции, самообороне Евромайдана и нескольким активистам Антимайдана удалось людей развести в разные стороны. Сторонники единства остались на бульваре, один из них сказал, что в числе «антимайдановцев сейчас было 20-30 провокаторов из России, которые натравили колонну на «Правый сектор».

Пророссийская колонна вернулась на Куликово поле другим маршрутом. Они скандировали свои традиционные речевки. На балконах, по ходу их движения, некоторые жильцы вывешивают флаги Украины. С одного из таких балконов в них начали кидать горшки с цветами и пластиковые бутылки с водой. Никто не пострадал.