За последние два месяца в Украине произошло около 320 сепаратистских акций - вице-премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве для региональных СМИ сообщил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема.

По его словам, за сепаратистские проявления, хулиганство, убийства, нанесение телесных повреждений открыто несколько десятков уголовных производств, расследование которых находится в активной стадии.

Как сказал Ярема, в производстве СБУ находится 40 уголовных дел, в МВД - 35.

Ярема отметил, что сейчас количество акций сепаратистского характера несколько уменьшилось, “но это не значит, что нам можно расслабиться: деньги, украденные Януковичем, работают, и успокаиваться нам рано”.Читайте такжеВ Днепропетровской ОГА рассказали, как справились с митингами сепаратистов

“По нашей информации, 1 и 9 мая планируется ряд акций, направленных на дестабилизацию ситуации. Насколько далеко руководство РФ планирует зайти с этими акциями, мы отслеживаем, так же как отслеживаем и передвижение российских войск на границе с Украиной”, - сообщил Ярема.