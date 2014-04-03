МИД не получил от России оригиналов документов о прекращении действия соглашений по ЧФ РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба директор первого территориального департамента МИД Украины Николай Дорошенко.

“Оригиналов данных документов мы еще не получили”, - сказал он.

По словам Дорошенко, МИД готовит юридический ответ и обоснование позиции Украины по этому вопросу, которая будет доведена российской стороне в ближайшее время.

Он отметил, что 28 марта МИД получил электронную версию ноты МИД Российской Федерации, однако оригинала этой ноты нет. “2 апреля также поступила факсовая версия ноты от Российской Федерации о том, что они прекратили действие соглашений. Формулировки разные - сначала денонсация, а здесь прекращение действия соглашений”, - сказал Дорошенко.Читайте такжеУкраина не собирается денонсировать ни одно из соглашений относительно ЧФ РФ

По его словам, относительно выведения техники российская сторона отметила в ноте, что предлагает начать консультации по этому вопросу. “Насколько мне известно, специалисты Министерства обороны уже работают с соответствующими службами в определении схем и правил выведения техники”, - добавил Дорошенко.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в МИД Украины заявили, что Украина обжалует в международных судах решение России о денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

2 апреля президент России Владимир Путин подписал закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

Сегодня, 3 апреля, в МИД России заявили, что направили ноту Посольству Украины в РФ о денонсации соглашений о пребывании Черноморского флота на территории Украины. «2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту Посольству Украины в Российской Федерации и сообщило о вступлении в силу 2 апреля 2014 года Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - говорится в сообщении.Читайте такжеМИД РФ вручило ноту Украине о денонсации соглашений по ЧФ

Отмечается, что тем самым российская сторона, основываясь на статьях 61 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, уведомила украинскую сторону о прекращении действия следующих международных договоров: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года; Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года; Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, от 28 мая 1997 года; Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года.

«В упомянутой ноте сказано, что министерство рассматривает ее в качестве официального акта о прекращении действия вышеперечисленных международных договоров, предусмотренного пунктом 2 статьи 67 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года», - говорится в соглашении.Читайте такжеУкраина не собирается денонсировать ни одно из соглашений относительно ЧФ РФ

При этом в ноте отмечено, что министерство исходит из того, что прекращение действия вышеперечисленных международных договоров не затрагивает финансовых обязательств, возникших в период их действия, и подлежащих погашению и подтверждает готовность к тому, чтобы путем переговоров с Украинской Стороной решить вопросы, связанные с практическими последствиями прекращения их действия.

Российская Сторона подтвердила также готовность к передаче Украинской Стороне оставшегося в Крыму военного имущества Вооруженных Сил Украины.