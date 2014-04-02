СМИ: Затянувшейся люстрацией судей должна заняться прокуратура

Говорить, что не начато ни одно расследование относительно судей, самих не раз нарушавших закон, несправедливо, пишет Главред.

15 марта Генеральная прокуратура взялась за судей Печерского и Шевченковского районных судов, а также сотрудников ГПУ, принимавших участие в "делах Тимошенко". Так, главное следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное производство "по фактам принятия решений судьями Печерского и Шевченковского районных судов относительно избрания Юлии Тимошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесения заведомо неправосудных постановлений об отказе в допуске к участию в деле ее защитников, а также нарушения права экс-премьера на защиту".

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Издание пишет: почему до сих пор не начаты уголовные производства против судей, "пачками" определяющих десятки людей (активистов Майдана и просто тех, кто, невовремя, попался под руку правоохранителям) на 2 месяца в СИЗО по гораздо более надуманным поводам, чем дела Тимошенко.

Например, чем судьи Печерского суда Родиона Киреева существенно отличаются от судей Соломенского суда Аллы Демидовской и Андрея Макухи, "паковавших" украинцев за участие в массовых акциях на ул. Грушевского 19 января с формулировкой "содержание под стражей".

СМИ отмечает, что сами эти судьи уже давно должны были освободить свои должности, так как ранее уличались в коррупционных действиях. Еще в августе 2013 года Высшая квалификационная комиссия судей отстранила от должностей и Аллу Демидовскую, и Андрея Макуху.

Судьи Людмила Бартащук, Ольга Ефимова и Александр Бец Апелляционного суда Киева совершенно спокойно оставляли под стражей активистов Майдана и Автомайдана, до этого избитых правоохранителями.

Судьи Светлана Коваль, Ольга Ефимова и Александр Бец оставили под стражей активиста Автомайдана Дмитрия Полтавца, основанием для заключения под стражу которого стали протоколы допроса двух свидетелей. Примечательно, что этими свидетелями оказались сотрудники правоохранительных органов, которые и производили задержание Полтавца.

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Также судья Бец известен тем, что, в свое время, отклонил апелляционную жалобу на арест Юрия Луценко. Незаконность этого решения позже признал Европейский суд по правам человека.

Издание отмечает, что все руководство Высшего хозяйственного суда (председатель и заместители), а также рядовые судьи, в большинстве своем, ярые сторонники предыдущей власти и часть команды беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков — донецкий соратник Януковича. Заместитель Татькова — Артур Емельянов — также выходец из Донецка и известен как "личный" судья Александра Януковича (именно он, возглавляя Донецкий хозсуд, а позже — Киевский апелляционный хозсуд, выносил неправосудные решения в пользу строительной фирмы Януковича-младшего "Мако").

СМИ отмечает, что по слухам, расценки на "помощь" от Татькова колеблются от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов. Но, несмотря на тот факт, что на действия судьи не редко поступали жалобы в милицию и прокуратуру, поймать его "за руку" не удавалось.

Но в декабре 2013 года, после расследования коррупционных сделок в схемах по назначению арбитражных управляющих, Виктор Татьков оказался у правоохранителей "под колпаком". Так, одна из "креатур" Татькова — Алексей Толчеев, назначенный в свое время арбитражным управляющим одной из компаний, был арестован за вымогательство. Якобы Толчеев, за признание компании банкротом, потребовал у заинтересованных лиц около 70 тыс. долларов, на чем и погорел.

После ареста Алексей Толчеев находится под стражей и дает показания на Виктора Татькова и Артура Емельянова. Тем более, что ряд других посредников и таких же, как Толчеев, арбитражных управляющих, сегодня находятся под подписками о невыезде и так же дают показания.

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Издание также пишет, что несмотря на то, что 22 февраля 2014 года Верховная Рада рассмотрела ряд проектов постановлений об увольнении судей (в одном из них упоминалась фамилия Татькова), оба "фигуранта" до сегодняшнего дня занимают свои кресла.

В кулуарах Верховной Рады сплетничают, что Емельянов "купил" депутатскую лояльность за несколько миллионов долларов, а теперь еще "дружит" с новоназначенным министром юстиции Украины. Начальник Емельянова — Виктор Татьков также пытается подкупить парламентариев, чтобы те, в случае представления разрешения на его арест, не поддержали ГПУ в этом вопросе.