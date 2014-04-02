Собиравшая помощь для президентского взноса Богомолец оказалась миллионером

За прошлый год Богомолец заработала чуть больше 3 миллионов гривень.

Дання сумма указана в декларации о доходах Богомолец, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов на регистрацию кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

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Исходя из информации в декларации в 2013 году Ольга Богомолец получила 318 тысяч гривень зарплаты, доход от преподавательской, научной и творческой деятельности - 33 тысячи гривень.

Основную сумму дохода - более 2 миллионов гривень - врач получила от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. В декларации также указано наследство - 108 тысяч гривень, алименты - 80 тысяч, дивиденты и проценты - 67 тысяч гривень, авторское вознаграждение - 45 гривень. От передачи имущества в аренду Богомолец заработала 511 тысяч гривень.

Доход семьи врача составил более 1 миллиона гривень.

У кандидата в президенты задекларированы 5 земельных участков: 1736 квадратных метров, 1300 квадратных метров, два участках по 1500 квадратных метров и еще один 500 квадратных метров.

На Богомолец записаны два жилых дома (539,8 квадратных метров и 33,9 квадратных метров), семь квартир (110,4 кв. м, 122 кв. м, 21,2 кв. м, 252,9 кв. м, 78,6 кв. м, 95,3 кв. м и 83, 27 кв.м) и гараж (23,8 кв. м).

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В графе "другое недвижимое имущество" Богомолец записала еще 7 объектов: на 205,3 кв. м, 1210,4 кв. м, 168 кв. м, 36 кв. м, 1950 кв. м, 179,1 кв. м и 47,8 кв. м.

У Богомолец 4 автомобиля: Daewoo Lanos, ВАЗ, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz ML. На счетах в украинских банках у Богомолец около 278 тысяч гривень.