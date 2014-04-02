У МИД России - "дежа вю" от заявления НАТО о прекращении сотрудничества

«Нетрудно себе представить, кто выиграет сегодня от свертывания совместной работы России иНАТО по противодействию современным угрозам и вызовам международной и европейской безопасности, в частности, в таких областях как борьба с терроризмом, пиратством, природными и техногенными катастрофами. В любом случае, это будут точно не Россия и не страны-члены НАТО», - сказал Лукашевич.

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Он заявил, что решение Совета НАТО на уровне министров иностранных дел приостановить сотрудничество с Россией по гражданской и военной линии создает эффект «дежа вю».

«Язык заявления скорее напоминает словесные пикировки эпохи «холодной войны». А само решение возвращает нас к событиям шестилетней давности, когда Брюссель заморозил работу Совета Россия - НАТО. Чем эта «заморозка» закончилась, хорошо известно. НАТО по своей же инициативе вернулось ко взаимодействию с Россией, констатировав «всепогодный характер» сотрудничества в рамках Совета Россия – НАТО», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Североатлантический Совет НАТО на уровне министров иностранных дел решил приостановить военно-техническое сотрудничество с Россией из-за аннексии ею Крымского полуострова.

"На протяжении последних 20 лет НАТО последовательно работало ради более тесной кооперации с Россией. Однако Россия нарушила международное законодательство и действовала вопреки принципам Главного документа Совета Евроатлантического содружества, соглашения между НАТОи Россией, а также Римской декларации", - отмечается в заявлении.

"Мы решили приостановить все сотрудничество между Россией и НАТО в гражданской и военной сферах. Наш политический диалог на Совете НАТО-Россия будет продолжаться при необходимости на уровне послов и высшем, прежде всего для обмена взглядами на урегулирование этого (крымского) кризиса", - сказано в сообщении.

В следующий раз НАТО будет пересматривать свои отношения с Россией в июне этого года.