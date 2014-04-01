НАТО про аннексию Крыма: Ни одна угроза против наших союзников не будет иметь успеха

Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен заявил, что действия России по отторжению Крыма от Украины существенно изменяют ландшафт безопасности Европы, и НАТО не может делать вид, будто в отношениях с Россией ничего не случилось.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил журналистам перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов Альянса, добавив, что стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности.

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"Действия России фундаментально изменяют ландшафт безопасности Европы. Они привносят нестабильность как раз на границах НАТО. Сегодня мы продемонстрируем нашу преданность принципу коллективной обороны НАТО. Оборона начинается со сдерживания. Следовательно, мы прибегнем к нужным шагам, чтобы четко продемонстрировать миру, что ни одна угроза против союзников по НАТО не будет иметь успеха", - сказал Расмуссен.

"Мы согласуем шаги по поддержке нашего партнера - Украины - политическими и практическими мероприятиями в рамках нашего длительного партнерства. Независимая, суверенная и стабильная Украина, которая твердо предана демократии и уважению к правам человека и меньшинств, а также верховенству права, - это ключ к евроатлантической безопасности. И мы четко дадим понять, что действия России неприемлемы. Своими действиями Россия подорвала фундаменты, на которых строится ее партнерство с НАТО, и нарушила свои международные обязательства. Мы не можем делать вид, что ничего не случилось", - добавил генсек НАТО.

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Сегодня же в штаб-квартире Альянса состоится заседание Комиссии Украина - НАТО с участием и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы.