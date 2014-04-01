Правоохранители обнаружили оружие в гостинице "Днепр", где находился "Правый сектор"
11:09, 01 апреля 2014Политика
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Правоохранители обнаружили оружие в гостинице "Днепр" в центре Киева, где раньше базировались представители "Правого сектора".
Правоохранители обнаружили оружие в гостинице, где находился "Правый сектор"
Представителей "Правого сектора" в сопровождении правоохранителей из гостиницы "Днепр" в центре Киева перевезли на одну из загородных баз, говорится в сообщении пресс-службы МВД, сообщает ТСН.
Сейчас следователи проводят проверку причастности выявленной оружия к совершению других преступлений. В отеле работают эксперты.
Напомним, вчера вечером один из активистов "Правого сектора" в результате стрельбы в Киеве возле Майдана Независимости ранил трех человек, в том числе первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Богдана Дубаса.
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