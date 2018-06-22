Депутаты-дармоеды: штрафовать нельзя уволить

Нынешний созыв Верховной Рады впервые столкнулся с проблемой прогулов ровно год назад. Несмотря на то, что в ходе очередных выборов Партия регионов получила большинство мест в парламенте (208), этого было недостаточно для принятия нужных законопроектов. И, даже договоренности с коммунистами и внефракционными депутатами не давали гарантий, что тот или иной документ наберет необходимые 226 голосов. Причиной тому — регулярное отсутствие многих регионалов на рабочем месте.

Масла в огонь подливали и оппозиционные парламентские фракции, которые блокировали трибуну с требованием персонального голосования народных избранников. В этой связи руководству фракции Партии регионов нужно было придумать, как заставить собственных депутатов ходить на работу. Решение было найдено: глава фракции ПР Александр Ефремов предъявил однопартийцам ультиматум. Регионалы должны были определиться – либо посещать пленарные заседания, либо искать себе занятия вне Верховной Рады.

Более того, в марте прошлого года Ефремов зарегистрировал законопроект № 2469 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения исполнения обязанностей народными депутатами Украины)». В пояснительной записке речь шла о том, что, если парламентарий за одну сессию больше трех раз пропустит работу без уважительных причин, спикер Верховной Рады или простое большинство депутатов (226) могут подать представление в Высший административный суд Украины о лишении прогульщика мандата.

Впрочем, документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента, но действие возымел. Рядовым парламентариям из провластного лагеря перспектива лишиться статуса не пришлась по душе, поэтому ходить на работу они начали исправно.

Ситуация в корне изменилась в 2014 году. После бегства почетного лидера Партии регионов и, по совместительству, экс-президента Украины Виктора Януковича в «братскую» Россию, многие депутаты из пропрезидентской фракции тоже предпочли исчезнуть. И дело не в том, что без их личного присутствия под куполом не хватает голосов для принятия законопроектов (с этим, худо-бедно, парламент справляется, на работу ходит достаточное количество народных избранников). Печально, что десятки парламентариев исчезли только из здания Верховной Рады. А в списках на получение депутатской заработной платы значатся до сих пор.

Янукович-младший «наработал» четыре дня и депутатский запрос

К таковым, к примеру, можно отнести Виктора Викторовича Януковича, который, из 34-х заседаний с начала текущего года, посетил лишь четыре — 16 и 29 января, 4 и 6 февраля. После этого младший сын экс-президента проявлял активность разве что в социальных сетях. Так, 21 января, после того, как на улице Грушевского в Киеве произошло Крещение кровью, Янукович-младший отметил, что «никакие противостояния не стоят человеческих жертв. Но поскольку оппозиция не отдает себе отчет о последствиях, к которым привели их действия – ответственность за происходящее на себя не возьмет».

Когда же вышеупомянутая оппозиция все же взяла на себя ответственность — сформировав правительство и коалиционное большинство в Верховной Раде — Виктор Викторович, вместо того, чтобы разделить эту ответственность в парламенте, лишь продолжил исходить желчью.

На его странице в Facebook появлялись напоминания о всемирном Дне борьбы с онкозаболеваниями и радостные публикации об паралимпийских играх в Сочи, сетования относительно «бандитского переворота» и жалобы, что «нынешние «новые» силовики, по сути, не в состоянии обеспечить порядок в государстве и обуздать выпущенного «джина», а также риторические вопросы: «такую ли демократию мы хотим построить в стране?».

Апофеозом «сетевой» деятельности Януковича-младшего можно считать депутатский запрос в ГПУ и СБУ от 20 марта. Отсутствующий на рабочем месте «парламентарий» посчитал себя вправе требовать от вышеупомянутых государственных структур (действия которых, до 20 марта, не считал легитимными), возбудить «уголовное производство и расследовать сепаратистскую и террористическую деятельность» в отношении Турчинова, Яценюка, Тягнибока, Кличко, ряда депутатов от ВО «Свобода» и лидеров Правого сектора. На этом, впрочем, депутатская работа Виктора Викторовича заканчивается.

Из прогульщиков в президенты

Не менее интересной является внепарламентская деятельность народного депутата от Партии регионов Олега Царева, который, с начала года, прогулял 24 из 34 заседаний Верховной Рады.

Что именно этот народный избранник сделал полезного как глава подкомитета по вопросам земельных отношений профильного комитета Верховной Рады, не известно. Зато в Сети этот деятель рьяно защищал Украину от «фашизма», активничал в телеэфирах, в основном, российских телеканалов, и строчил запросы. К примеру, послу РФ в Украине Михаилу Зурабову с просьбой поспособствовать выпускникам украинских школ в попадании в российские ВУЗы.

Или министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову: «...нужно решить на межгосударственном уровне вопрос о режиме и сроках пребывания граждан Украины в РФ. Согласно новшествам в законодательстве России, граждане Украины могут находиться там не больше 90 дней, после чего обязаны выехать домой. В условиях политического кризиса в Украине наши сограждане оказались в неопределенности: они боятся ехать домой, но при этом опасаются нарушить закон и лишиться права посещать Россию в течении 3-х лет... Чтобы оперативно найти решение проблемы, я обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с предложением учесть эту ситуацию и отрегулировать сроки возвращения граждан Украины на Родину без применения каких-либо санкций (в т.ч. штрафных)».

В конце концов, «умаявшись» от государственных дел в роли народного депутата-прогульщика, Царев решил идти в президенты. Этот свой финт парламентарий пояснил просто. Мол, Партия регионов и ее фракция в Верховной Раде бросили своих избирателей, а сотрудничать с «действующей нелегитимной властью – преступно». «Я считаю, что с действующей властью вести переговоры бессмысленно... Именно поэтому я принял решение баллотироваться на пост президента Украины», - написал он на своей странице в Facebook.

К слову, из прогульщиков в президенты пытается попасть и лидер КПУ Петр Симоненко. С начала года этот парламентарий посетил лишь 8 заседаний Верховной Рады и один день официально находился в командировке. Остальные 25 пленарных дней прошли без главного коммуниста страны. Исчезнув 18 февраля, Симоненко «всплыл» в Верховной Раде 27 марта, сразу после съезда партии, выдвинувшей его кандидатом в президенты.

Депутат «из другой страны»

А вот главный федералист в рядах регионалов — Вадим Колесниченко — не только покинул родную партию, но и удалился с территории Украины. Во всяком случае, так считает он сам. Если до 18 февраля Вадим Васильевич еще кое-как посещал парламент (10 из 34-х заседаний), где истово критиковал своих коллег по фракции за «пособничество хунте», то после кровавых событий на Институтской, народный избранник из Киева исчез.

Уже из Крыма он несколько раз поднимал вопрос о необходимости «в самое ближайшее время возбудить уголовные дела против Тягнибока, Кличко и Яценюка, на руках которых кровь погибших людей, как и у представителей власти». Себя же Вадим Васильевич к власти предпочел уже не причислять.

Недавно Колесниченко рассказал, что еще не получил паспорт гражданина Российской Федерации, поскольку в Севастополе «огромные очереди» желающих, но уже считает себя гражданином другой страны. При этом человек, который 9 лет «представлял» крымчанан в Верховной Раде Украины, и который за последний месяц не раз заявлял, что складывает с себя депутатские полномочия, поскольку «не признает действующую украинскую власть», до сих пор не сложил мандат. Как и зарплатную карточку.

Причина такого поведения проста: как депутат нескольких созывов Верховной Рады, Вадим Колесниченко не может не знать, что без его личного заявления об уходе с депутатской должности, парламент не может принять решения о лишении его мандата. Да и получение паспорта другой страны в одночасье не лишит его «корочки» парламентария. «Отказ от гражданства может быть основанием для лишения депутатских полномочий, - рассказал УНИАН глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. – Однако это может стать основанием лишь для назначения внеочередных выборов на округе. А, так как технически это организовать в Крыму очень сложно, то будет честнее и правильнее, если депутат сам напишет заявление».

Нет работы — нет зарплаты

Впрочем, «честнее и правильнее» не поступают десятки парламентариев, не утруждающих себя появлением на рабочем месте. Так, бютовец Сергей Пашинский прогулял 28 заседаний из 34-х, столько же пропусков у регионала Алексея Азарова, его коллега по фракции Ирина Бережная пропустила 26 рабочих дней, Юрий Иванющенко — 29. Артем Пшонка отсутствовал на 23-х заседаниях, коммунист Игорь Алексеев — 27 рабочих дней...

Чрезмерно не перетруждались в Верховной Раде народный депутат от «Батькивщины» Татьяна Донец и ее однопартиец Олег Лукашук, регионалки Юлия Левочкина и Елена Бондаренко, экс-спикер Владимир Рыбак и многие другие.

Справедливости ради отметим, что, как и каждый год, парламентарии пытались, и сегодня пытаются, бороться со своими коллегами-прогульщиками. Но происходит это довольно вяло. Так, народный депутат от фракции УДАР Сергей Каплин на прошлой неделе предложил внести изменения в закон «О статусе народного депутата» и в Регламент Верховной Рады относительно отзыва парламентария в случае, если последний пропустит пять заседаний. «Пять пропусков — и мы выбрасываем нардепа-прогульщика за двери парламента», - подчеркнул он.

К слову, под такое условие подпадает подавляющее число прогульщиков: регионалы Анна Герман, Ефим Звягильский, Владислав Лукьянов и Сергей Тигипко, коммунисты Александр Голуб и Александр Зубчевский, УДАРовец Андрей Путилов, внефракционные Инна Богословская, Давид Жвания, Александр Стоян, Андрей Табалов, Игорь Рыбаков, Тариэл Васадзе...

Впрочем, народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский парировал Каплину, что механизм отзыва парламентариев в действующей Конституции не предусмотрен. «И, если меня не подводит память, в истории украинского парламентаризма не было ни одного случая, когда у прогульщика отбирали мандат», - сказал он.

По его мнению, решать этот вопрос все же нужно, но лишь при принятии новой редакции Основного закона. Сейчас же регионал предложил ограничиться публичным осуждением дармоедов. «Мое предложение состоит в том, чтобы в «Голосе Украины» еженедельно публиковать фамилии самых злостных прогульщиков. А по результатам, скажем, года или сессии, вручать им «гарбуза»... Это будет такой моральный способ давить на депутата, чтобы он ходил на работу, а не зря получал зарплату», - сказал он на заседании Верховной Рады.

Впрочем, лишать прогульщиков зарплаты, особенно, учитывая, что в нынешней ситуации в экономике страны, затягивать пояса будет вся Украина, стоило бы. И сделать это довольно просто. «Вопрос лишения заработной платы депутатов можно решить распоряжением главы Верховной Рады. Более того, сегодня забрать зарплатные карточки у многих парламентариев важно. Нужно только принять решение», - рассказал глава КИУ Александр Черненко.

В свою очередь, политолог Алексей Красноперов считает, что идея наказывать депутатов за непосещение заседаний парламента лишением зарплат — элементарный популизм. «Депутаты игнорировали работу в пленарном режиме, практически, всегда. И поменять эту ситуацию крайне сложно, - уверен он. – Ведь у каждого из них найдется миллион объяснений, почему он не явился на работу. Причем, многие из них будут звучать логично: встречи с избирателями, работа в комитетах, посещение округов... Сейчас к этому перечню будет добавляться еще и вовлеченность в президентскую или киевскую избирательные кампании».

Мировой опыт экономии бюджетных средств на депутатах

Тем не менее, практика штрафов за прогулы уже давно прижилась в других странах. В Германии закон о статусе депутатов Бундестага предусматривает ведение журнала посещений. Поэтому, отсутствие в день пленарного заседания без уважительной причины карается штрафом. Но, даже если депутат прогулял по уважительной причине, штраф ему все равно выпишут, просто он будет в пять раз меньше. Кроме того, деньгами наказывают и тех членов Бундестага, кто, присутствуя на заседании, не принимал участия в голосовании (например, не нажал кнопку «против» или «воздержался»).

Штрафуют депутатов-прогульщиков также в Италии и Бельгии, в Чехии и Сербии. В Потругалии можно пропустить заседание парламента из-за болезни, женитьбы, рождения ребенка, смерти родственника, служебной поездки или партийной работы. Если же депутат не явится на работу, не объяснив причин, из его зарплаты вычтут штраф. А после пяти прогулов автоматически лишат мандата.

К слову, в прошлом созыве Верховной Рады, в 2011 году, с подачи тогдашнего спикера парламента Владимира Литвина, ряд украинских депутатов были лишены зарплат из-за отсутствия письменной регистрации. Тогда парламенту удалось сэкономить в государственном бюджете около 5 млн. гривен. Но, к сожалению, такой опыт в Украине не прижился.

Татьяна Урбанская