Эта неделя станет решающей в вопросе вывода украинских военных из Крыма - ВСУ
Главный командный центр ВСУ заявил, что эта неделя будет решающей в вопросе вывода украинских войск из Крыма.
В Главном командном центре Вооруженных сил Украины отмечают, что эта неделя будет решающей в плане окончательного решения графика вывода украинских войск из Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного командного центра ВСУ генерал-майор Александр Розмазнин на брифинге в Кабинете министров.
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“Я считаю, что эта неделя будет определяющей в плане окончательного решения графика вывода наших военных с временно оккупированной территории Крыма”, - сказал он.
Розмазнин подчеркнул, что “эта неделя последняя в страданиях тех людей, которые там находятся”.
Он заверил, что власть Украины знает, что военные в Крыму имеют определенные проблемы, в частности то, что их карточки, на которые переводят деньги, не работают на территории Крыма.
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Кроме того, по словам Розмазнина, после завершения переговоров будет решаться вопрос вывода украинской военной техники из Крыма. “После переговоров мы будем загружать технику”, - сказал он.
Розмазнин также сообщил об улучшении переговорного процесса между Украиной и Россией. “Началась продуктивная работа”, - сказал он.