Добкин задекларировал доходы: 21 миллион гривень, три автомобиля и квартира

Кандидат в президенты от "Партии регионов" и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкинзадекларировал за прошлый год 21 миллион гривен доходов, а его семья - около18 миллионов.

Об этом сообщается в опубликованной декларации о доходах Добкина на сайте ЦИК.

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Отмечается, что половину своего дохода экс-губернатор получил за счет дивидендов, процентов и роялти - 10, 37 млн грн. Страховые выплаты составили 72 гривни, доход от имущества - 2 тысячи гривень. При этом зарплата Добкина составляла 82 тыс. грн.

За счет отчуждения ценных бумаг доход составил 6,59 млн грн, а другие виды доходов - 4,03 млн грн.

Добкин владеет квартирой 44,4 квадратных метров, а у его родственники - квартирами 79 и 78,2 квадратных метров. Также у экс-главы Харьковской области задекларировано три автомобиля Toyota, четыре плавсредства и прицеп.

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У семьи Добкина - супруги, двух дочек и сына - Мерседес CL 350, VW Multivan и Porsche 911 Turbo, а также три плавсредства.

Доход семьи "регионала" составил 17,94 млн грн. Счета Добкина в банках составили более 98 тысяч гривень.