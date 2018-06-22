Вехи недели. Отступление из Крыма, завещание Януковича и съезды с сюрпризами

В минувший понедельник СНБО вымучил решение об эвакуации украинских военных и желающих гражданских лиц из Крыма. К сожалению, покинуть полуостров без потерь не удастся – многие военнослужащие успели переприсягнуть Российской Федерации, стремясь сохранить крымскую прописку, а военную технику и боеприпасы украинской стороне оккупанты будут передавать весьма избирательно, преимущественно, чтобы сформировать благоприятное мнение в окружающем мире. Правда, судя по результатам голосования за резолюцию по украинскому вопросу в Генеральной Ассамблее ООН, эти усилия Кремля и Смоленской площади остаются малоэффективными. Впрочем, недовольство мирового сообщества происходящем в Крыму уже традиционно не мешают Москве навязывать Украине федерализацию и требовать от официального Киева отказа от перспективы вступления в НАТО и ЕС. Честно говоря, выглядит нахально даже для агрессора.

Замена у штурвала военного ведомства адмирала Игоря Тенюха на генерал-полковника Михаила Коваля, успевшего несколько часов провести в крымском плену, стала отражением реальной необходимости повысить обороноспособность нашей страны. При этом необходимо отметить невиданный за годы независимости патриотический подъем. Конечно, он не способен залатать все дыры в отечественной Военной организации, но вполне может стать основой для формирования качественно новой армии.

Политик, бывший почти четыре года украинским Верховным Главнокомандующим, теперь предпочитает общаться с согражданами посредством заявлений, распространяемых через российские информационные агентства. То ли Виктор Янукович не способен полноценно общаться с прессой, то ли бдительные кураторы из РФ не шибко доверяют «президенту в отъезде». Призыв к проведению референдума о статусе каждого региона страны, обрамленный пропагандистской шелухой – реальное политическое завещание Януковича, свидетельство его полной отстраненности от реалий.

Бывшие однопартийцы Виктора Федоровича не только с легкостью исключили его из рядов Партии регионов, но и присовокупили к нему несколько членов Семьи. Не обошли вниманием и бывшего главу партии Николая Азарова, ставшего по решению съезда 28 марта безработным пенсионером. Отныне руководить «регионалами» будут коллегиально, а решения подписью будет скреплять лично Борис Колесников, ответственный в политической силе за идеологию. Михаил Добкин получил от соратников вотум доверия в качестве кандидата в президенты, а Сергей Тигипко и Юрий Бойко – напоминание, что остаются «чужими среди своих». Правда, этих некогда высокопоставленных и небедных джентльменов партийная обструкция вряд ли остановит на пути к президентскому креслу, здесь свое веское слово предстоит сказать избирателям. Еще один «регионал» Олег Царев также планирует баллотироваться на пост главы государства, хотя тональность его заявлений на протяжении последнего полугода позволяет предположить игру исключительно по кремлевской партитуре.

Петру Порошенко удалось убедить Виталия Кличко отказаться в его пользу от участия в президентской гонке. Былых спортивных заслуг для участия в скоротечной схватке за главный пост в стране оказалось недостаточно, и Виталий Владимирович сумел это вовремя понять. Порошенко, с одной стороны, дал ответ на общественный запрос на консолидацию демократических сил, с другой – ему рано почивать на лаврах самого богатого и наиболее рейтингового претендента на президентское кресло. Как известно, сюрпризы возможны даже во время укороченной избирательной кампании.

Юлия Тимошенко постарается, чтобы президентская кампания не была легкой прогулкой для Петра Алексеевича. И дело тут не столько в давнем соперничестве двух известных политиков, сколько в стремлении самой Тимошенко занять президентское кресло. Интересно, есть ли на этот раз «план Б» у политика, объявившего своими врагами и Владимира Путина, и украинских олигархов. Если верить последним заявлениям лидера «Батькивщины», она пока не сделала необходимых выводов из своей вынужденной изоляции от общества и норовит то и дело добавить популистский компонент в свои речи.

Еще одна предвыборная интрига: противостояние лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша и министра внутренних дел Арсена Авакова вокруг смерти активиста-«правосека» Александра Музычко, погибшего во время задержания милицейским спецназом. Оба политика делают громкие заявления, демонстрируют решимость, но при этом оказываются не способными уменьшить снежный ком накапливающихся к ним вопросов относительно адекватности их действий политической ситуации в стране.

Арсений Яценюк баллотироваться в президенты не собирается, а попытается спасти украинскую экономику. Без преувеличения, попытка выглядит едва ли не 13-м подвигом Геракла, но Арсений Петрович полон решимости изменить ситуацию. Верховная Рада после продолжительной борьбы приняла закон «Об избежании финансовой катастрофы» и готовится проголосовать за закон «О восстановлении доверия к судебной системе». За пафосными словесными оборотами скрывается необходимость затянуть пояса для миллионов граждан и навести порядок в судопроизводстве, поскольку недоверие украинскими судами приобрело характер национальной катастрофы.

Евгений МАГДА