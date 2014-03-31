Ситуация в ВСУ стабилизировалась и военные готовы к обороне - экс-начальник Генштаба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-начальник Генштаба сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Вооруженные Силы Украины пришли в себя. На сегодняшний день проводятся учения военной авиации, у нас есть и истребители, бомбардировщики и штурмовики, несмотря на то, что 50 лучших самолетов мы оставили в Крыму», - отметил он.Читайте такжеКоличество российских военных на границе с Украиной уменьшилось - СМИ

По его словам, «на сегодняшний день ситуация контролируемая, часть наших Вооруженных Сил выдвинута к границам, они изучают местность и готовятся к возможным действиям в обороне». По убеждению экс-начальника Генштаба, «есть все предпосылки для того, чтобы Украина не сдала без сопротивления свою территорию на Востоке». «Такого как в Крыму не будет», - подчеркнул он.

Экс-начальник Генштаба еще раз подчеркнул, что «ситуация стабилизировалась, Украина контролирует угрозу, которая исходит со стороны Вооруженных сил РФ, соответственно сделаны некоторые шаги для повышения боеспособности наших Вооруженных Сил, проведена частичная мобилизация подразделений».Читайте такжеУкраина продолжает контролировать воздушное пространство над Крымом

При этом Лопата отметил, что ситуация на границах остается угрожающей, «РФ наращивает военное присутствие вдоль границ нашего государства, к границам стягивается военная техника и личный состав. РФ не оставила идею силового вмешательства в наше государство».