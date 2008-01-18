Ханне Северинсен нашли работу в Украине

Сегодня состоялось второе рабочее заседание Общественного совета при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в котором приняла участие содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, Х.СЕВЕРИНСЕН поздравила членов этого совещательного органа Национального совета с началом работы и выразила уверенность, что эта общественно важная деятельность будет иметь положительные результаты. Ведь именно такие независимые общества имеют бесспорное влияние на развитие демократических процессов и укрепление свободы слова.

“Члены Общественного совета выразили благодарность Х.СЕВЕРИНСЕН за ее личный вклад в развитие демократических процессов в Украине и предложили войти в состав Общественного совета при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Ведь имея в своих рядах специалиста с таким опытом внедрения демократических ценностей, можно рассчитывать на утверждение высоких профессиональных стандартов в сфере телерадиовещания”, говорится в сообщении пресс-службы.

Х.СЕВЕРИНСЕН положительно отнеслась к предложению о дальнейшем участии в работе Общественного совета на правах члена этого самоуправляемого органа со специальным статусом.

Х.Северинсен – гражданка Дании. С 25 апреля 1997 года – содокладчик ПАСЕ по вопросам выполнения Украиной обязанностей и обязательств перед Советом Европы. С 29 июня в 2007 г. по 12 октября в 2007 г. – председатель Специального комитета СЕ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине. В январе в 2008 г. она завершает парламентскую деятельность в ПАСЕ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Ханне СЕВЕРИНСЕН орденом «За заслуги» ІІ степени, который вручил лично 16 января с.г.