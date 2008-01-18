Медведько ”не обиделся, а собрал вещи и спокойно ушел”

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что вопросы о назначении и отставке генпрокурора в Украине политизированы.

Об этом заявил в интервью изданию "Контракты", которое цитирует сайт «Подробности».

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что вопрос о его отставке в последнее время очень часто обсуждают на разных уровнях. «Из сообщений печатных СМИ и Интернета знаю, что в Верховной Раде зарегистрировано постановление о выражении мне недоверия. Это право народных депутатов, предусмотренное Конституцией, но я работаю в нормальном режиме», - сказал он.

На вопрос, готов ли он сотрудничать с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, являющимся автором постановления о выражении недоверия генеральному прокурору, А.МЕДВЕДЬКО ответил, что разделил бы этот вопрос на два.

«Во-первых, в наших отношениях с Юрием Витальевичем нет никаких конфликтов и негатива, мы оба возглавляем крупные ведомства и должны придерживаться государственнических позиций», - отметил он.

Генпрокурор рассказал, что недавно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил его и Ю.ЛУЦЕНКО к себе и выдал ряд поручений по ходу обсуждения приоритетных направлений сотрудничества органов прокуратуры и МВД. Речь шла, в частности, о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, хулиганством на дорогах, взяточничеством и коррупцией, выявлении и расследовании должностных преступлений.

Во-вторых, отметил А.МЕДВЕДЬКО, он понимает, что Конституция позволяет народным депутатам выражать недоверие генпрокурору. «В данном случае меня интересует лишь то, чтобы Верховная Рада соблюла соответствующие процедуры: прежде чем принимать окончательное решение, депутаты должны рассмотреть соответствующее постановление в комитете. Вообще мне кажется, что в нашей стране вопросы о назначении и снятии генпрокурора чрезмерно политизированы»,- считает он.

«В любом случае, я убежден, что генпрокурор Украины должен быть вне политики. Именно поэтому, когда Президент издал приказ о моем увольнении, я не обиделся, а собрал вещи и спокойно ушел, а когда в мае 2007 года вышел указ о моем назначении - вернулся к работе», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.