Мамчура предлагают назначить командующим Национальной гвардией

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вячеслав Кириленко предлагает назначить полковника Юлия Мамчура командующим Национальной гвардией.

Об этом Кириленко написал на своей странице в Twitter.

Он опубликовал фото соответствующего обращения к исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову.

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Перед этим, выступая с парламентской трибуны, Кириленко отметил, что такие люди, как Мамчур, должны получить руководящие должности в войсках, Вооруженных силах.

“А, может, полковник Юлий Мамчур как раз тот, кто должен возглавить вновь созданную Национальную гвардию Украины. Вот был бы правильный шаг со стороны новой власти”, - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные. По словам его жены, Мамчур был арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.

26 марта стало известно, что Мамчура и еще пять украинских офицеров, задержанных в Крыму российскими солдатами, освободили.

Российские военные убеждали полковника Мамчура предать военную присягу народу Украины и перейти на службу в армию РФ.