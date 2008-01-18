Суды мешают Медведько закончить с делом Цушко?
17:39, 18 января 2008Политика
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Генпрокурор объяснил причины
Уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Василия ЦУШКО практически не расследуется. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО в интервью изданию "Контракты", которое цитирует сайт «Подробности».
А.МЕДВЕДЬКО объясняет это тем, что суды постоянно рассматривают жалобы об отмене постановления о возбуждении этого уголовного дела.
Как сообщал УНИАН, сегодня Коллегия судей Апелляционного суда г. Киева признала законным уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой в отношении экс-министра внутренних дел Украины В.ЦУШКО по событиям 24 мая 2007 года, которые происходили на территории Генпрокуратуры Украины.
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