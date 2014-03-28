Богомолец за один день смогла собрать необходимую сумму для участия в выборах
14:48, 28 марта 2014Политика
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Общественный деятель, врач, активистка Майдана Ольга Богомолец за сутки собрала необходимые 2,5 миллиона гривен залога для участия в выборах президента.
Богомолец идет в президенты / Радио Свобода
"Ура! Друзья поздравляю всех кто присоединился к кампании по сбору средств на денежный залог для ЦИК. Только что сообщили, что необходимая сумма собрана!!! Идем подавать документы", - написала Богомолец на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, Богомолец не хватило денег для полного внесения залога для участия в выборах.
Также в эти дни кандидатами зарегистрировались Юрий Бойко, Михаил Добкин и Сергей Тигипко.
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