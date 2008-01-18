Люди Балоги пишут Тимошенко от имени Ющенко

Секретариат Президента готовит письмо Президента Украины к правительству относительно антиинфляционных мероприятий. Такой шаг анонсировал во время брифинга руководитель Главной службы социально-экономического развития Роман Жуковский, сообщает пресс-служба Виктора Ющенко.

«Наша служба будет рекомендовать Главе государства обратиться к правительству с тем, чтобы в ближайшие сроки были приняты меры для изменения официального прогноза инфляции», сообщил Г. Жуковский. Также он высказался за внесение соответствующих изменений в бюджет.

В соответствии с позицией Секретариата Президента, официальный прогнозный показатель инфляции должен учитывать пересчет размера прожиточного минимума, напоминают в СП. Руководитель экономической службы Секретариата Президента напомнил, что утвержден Закон о государственном бюджете на 2008 год основанный на расчете инфляции в 9,6%. Однако во вторник министр экономики Богдан Данилишин заявил, что прогноз инфляции может быть пересмотренный в сторону увеличения до 12,5%.

«Такой пересмотр будет иметь значительное влияние в отношении большого числа наших граждан. В первую очередь это касается пенсионеров, которые получают минимальную пенсию по возрасту, который равняется прожиточному минимуму для неработоспособных лиц», предостерег против негативного социального эффекта таких шагов представитель Секретариата.

По подсчетам Главной службы социально-экономического развития, если инфляция за 2008 год будет на три процента более высокая, то за 2008 год такой пенсионер недополучит 170 гривен, или, начиная уже с января – по 14 гривен ежемесячно.

«Это будет касаться всех видов государственной помощи, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума», - предупредил Г. Жуковский.

Он также напомнил о необходимости соотнести прогноз инфляции с цифрой реальных доходов государственного бюджета. «Президент неоднократно настаивал, чтобы бюджет основывался на реальных расчетах доходов», заявил Г. Жуковский.