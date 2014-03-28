Сегодня Рада планирует создать комиссию по расследованию смерти Сашка Билого

Первым вопросом сегодняшней повестки дня Верховной Рады предусмотрено рассмотрение проекта постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели лидера западноукраинского «Правого сектора» Александра Музычко.

Как передает корреспондент УНИАН, после этого парламент рассмотрит ряд проектов постановлений: о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии Александра Копыленко и Юрия Донченко; о назначении на должность членов ЦИК Екатерины Березюк и Олега Диденко.

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Также ВР сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” (относительно технико-юридического совершенствования избирательного процесса).

Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться законопроект об амнистии 2014 в году, а также о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины).