В ООН "забраковали" законопроект ВР об оккупированных территориях

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Агентства ООН по делам беженцев в Украине. (Верховная Рада 20 марта в первом чтении приняла законопроект о правовом режиме и обеспечении прав и свобод на временно оккупированной территории Украины – УНИАН).

«Хотя УВКБ ООН приветствует усилия парламента учесть потребности лиц, перемещенных из Крыма, Агентство выражает свою обеспокоенность относительно ограничений в сфере экономических прав, регулирования собственности и свободы передвижений, которые предусмотрены законопроектом и противоречат международным правовым нормам», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ законопроект об оккупированных территориях внесено уже около 200 поправок

Как подчеркнули в Агентстве ООН, такие ограничения могут осложнить или сделать практически невозможным для определенных лиц посещение членов семьи, получение медицинской помощи или распоряжение своей собственностью в Крыму. Согласно международным стандартам, перемещенные лица должны иметь свободу передвижения, что также предусмотрено украинским законодательством, отмечается в сообщении.

Директор Бюро Европы УВКБ ООН Винсент Кошетель отметил, что предусмотренные в законопроекте ограничения экономической деятельности и сопутствующие меры уголовной ответственности «поставят жителей Крыма перед крайне сложной дилеммой: остаться и нарушать украинское законодательство или выехать».

«Возможно, многие лица будут вынуждены принять решение покинуть свои дома, семьи и общины. Национальное законодательство и местные положения не должны вынуждать людей принимать такие непростые решения», - добавил он.

Агентство ООН по делам беженцев обеспокоено, что законопроект может быть принят по ускоренной процедуре без проведения необходимых консультаций и учета позиций гражданского общества, соответствующих организаций и представителей международного сообщества.

УВКБ ООН призывает украинский парламент к сотрудничеству с ключевыми партнерами и лицами, на которых повлияет принятие законопроекта. УВКБ ООН готово оказать необходимую для этого техническую помощь и поддержку, подчеркивается в сообщении.