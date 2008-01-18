Ющенко назвал день, когда Украину примут в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что 5 февраля на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации будет принято решение о присоединении Украины к ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Я хотел бы сказать, что после того как закончены по сути все формальные переговоры со Всемирной торговой организацией и мы ожидаем заседания Генерального совета, у меня нет сомнений, что пятого числа мы получим прямое членство в ВТО, что даст возможность субъектам власти и хозяйствования Украины начать прямые диалоги с участниками мирового экономического рынка», - сказал глава государства.

Следующим шагом Украины он назвал переговоры с Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли. «И самое главное, мы приступаем к следующему ключевому этапу нашего задания – к началу переговоров с Евросоюзом по формированию зоны свободной торговли», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что предварительная работа в этом направлении уже проведена, есть перечень всех тем и вопросов для обсуждения, изложенный на 9 страницах, есть план проведения переговоров, есть официальное сообщение об их начале в первом полугодии текущего года со стороны Европейского Союза и Украины. «Это большой массив работы, которую должна сделать Украина в контексте европейской интеграции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что для выполнения этой работы необходимо создать специальные структуры в правительстве, в Министерстве иностранных дел, в представительствах соответствующих международных организаций. «Нужно сделать все, чтобы в 2008 году этот переговорный процесс мы прошли. Это одна из ключевых стратегий», - сказал В.ЮЩЕНКО, обратившись к членам СНБО.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина и ЕС на переговорах в Лондоне урегулировали вопрос экспортных пошлин, сняв последнее препятствие на пути Украины в ВТО.

Вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ сообщил УНИАН, что официально переговоры между Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли могут начаться лишь после решения Генерального совета ВТО о присоединении Украины.

Украина надеется, что 25 января Рабочая группа по вступлению Украины в ВТО утвердит пакет документов о присоединении Киева к этой организации, после чего принятие решения будет вынесено на заседание Генерального совета ВТО в первой декаде февраля.