ЦИК зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация наблюдателей состоялась во время сегодняшнего заседания ЦИК.

Рассмотрев ходатайство 5 общественных организаций, ЦИК предоставил разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов президента: всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины” - на территории Украины, общественной организации “УДАР” - на территории 24 регионов, а общественным организациям “Концептгрупп” и “За народовластие” - на территории Киева.

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Вместе с тем, всеукраинской общественной организации “Центр поддержки общественных инициатив” ЦИК отказала в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей, поскольку в поданных ею документах было обнаружено нарушение соответствующих требований действующего законодательства.