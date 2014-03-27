ЦИК зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентских выборах

17:31, 27 марта 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала международных официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству Европы на внеочередных выборах президента Украины 25 мая.

Наблюдатели от ОБСЕ зарегистрировались в ЦИК / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация наблюдателей состоялась во время сегодняшнего заседания ЦИК.

Рассмотрев ходатайство 5 общественных организаций, ЦИК предоставил разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов президента: всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины” - на территории Украины, общественной организации “УДАР” - на территории 24 регионов, а общественным организациям “Концептгрупп” и “За народовластие” - на территории Киева.

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Вместе с тем, всеукраинской общественной организации “Центр поддержки общественных инициатив” ЦИК отказала в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей, поскольку в поданных ею документах было обнаружено нарушение соответствующих требований действующего законодательства.

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