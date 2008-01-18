Ющенко требует уволить налоговиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ссылаясь на анализ финансовых и экономических показателей, заявил об ухудшении уровня поступлений налоговых платежей в бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время встречи главы государства с председателем Государственной налоговой администрации Сергеем БУРЯКОМ.

В частности, в 2007 году выполнение налоговыми органами плана поступлений налогов и сборов осуществлялось с большим напряжением. В результате занижения макропоказателей на 2007 год доходы сводного бюджета занижены более чем на 10 млрд. грн. План за 2007 год едва выполнен, а по некоторым показателям план поступлений не выполнен.

Тревогу В.ЮЩЕНКО вызывает то, что напряженной остается ситуация и в этом году.

Анализируя причины этой ситуации, Президент указал на такой недостаток работы ГНА, как пассивность в борьбе с использованием недобросовестными плательщиками схем уклонения от налогообложения. В.ЮЩЕНКО привел примеры конкретных компаний, которые работают по таким схемам. Для устранения таких прецедентов глава государства поручил ГНА значительно активизировать противодействие таким проявлениям.

В.ЮЩЕНКО также выдвинул требование перед ГНА сфокусировать внимание на контроле за уплатой налогов крупными компаниями на предмет честности их налоговых отчислений. Эту позицию Президент также подкрепил примерами некоторых предприятий.

Глава государства раскритиковал недостаточную инициативность ГНА относительно совершенствования действующего налогового законодательства.

В частности, проигнорировано решение СНБОУ, введенное в действие Указом Президента Украины от 28 декабря 2006 года № 1154, которое предусматривало обязательство урегулировать такие моменты, как введение упрощенного порядка возмещения НДС добросовестным плательщикам налогов; введение электронного контроля за оборотом НДС; ответственность государства и должностных лиц за безосновательное задержание возврата НДС, в частности, введения понятия бюджетной задолженности по возмещению НДС и начисления на нее пени; усовершенствование механизма применения налоговых векселей (погашение векселей денежными средствами, ответственность банков за авалированные векселя по НДС).

«Только эти меры позволили бы улучшить администрирование налогов и увеличить их поступления в бюджет», – упрекнул ГНА глава государства.

Президент поставил задачу Налоговой администрации при подготовке изменений в закон о Государственном бюджете на 2008 год предложить изменения в налоговые законы, которые заблокировали бы возможность вымывания бюджетных средств за счет НДС. По требованию Президента эти законодательные предложения также должны уменьшить возможности субъективного подхода налоговиков при принятии решений о возмещении НДС. ГНА также должен завершить подготовку проекта Налогового кодекса Украины с целью его принятия в первом полугодии 2008 года.

Во время встречи у Президента Украины теме возмещения НДС было уделено особое внимание. Глава государства заявил, что налоговые органы применяют выборочный подход при возмещении этого налога, в частности, по региональному признаку. В соответствии со статистикой, в целом по Украине за 10 месяцев 2007 года возмещено 76,5% от сумм, которые подлежали возмещению (остатка на начало года и заявленных сумм за исключением отказанных налоговыми органами), в Донецкой области возмещено 96,3% от таких сумм, Черновицкой – 93,2%, Черкасской – 90,9%, Запорожской – 90,3%.

В то же время этот показатель для Сумской области составляет только 46%, Винницкой – 52,1%, Киевской – 54,4%, Житомирской – 59,3%, Волынской – 61,5%, г. Киева и Севастополя – 67,4%.

Президент указал председателю ГНА на недопустимость распространения фактов безосновательного задержания налоговыми органами бюджетного возмещения, в том числе предприятиям стратегического значения.

В.ЮЩЕНКО выставил категорическое требование прекратить практику наполнения бюджета за счет невозмещения НДС. Суммы, по которым завершены проверки, должны быть немедленно возвращены из бюджета. «Я рассматриваю задолженность по НДС как прямой фактор охлаждения экономики», – сказал глава государства.

Он также указал на такую негативную практику, как нарушение со стороны налоговых органов сроков проведения проверок законности заявленного к возмещению НДС и предоставления органам Госказначейства соответствующих заключений. Кроме того, состояние расследования уголовных дел относительно нарушения законодательства в сфере НДС в системе налоговых органов является неудовлетворительным.

Во время встречи Президент заявил о категорической недопустимости сокрытия Государственной налоговой администрацией реального состояния с возмещением НДС. Глава государства высказал критическую оценку оперативности информирования со стороны ГНА о состоянии мобилизации налогов и сборов и возмещения НДС. В.ЮЩЕНКО потребовал немедленно возобновить предоставление ему полной информации по этим вопросам и привлечь к ответственности должностных лиц, которые приостановили предоставление такой информации.

В.ЮЩЕНКО высказал четкое недовольство слабым внутренним контролем в системе налоговых органов и высоким уровнем коррупции, особенно в вопросах компенсаций НДС. В связи этим глава государства поручил в течение месяца провести проверки соблюдения законодательства должностными лицами ГНА во время возврата НДС, в том числе относительно сроков бюджетного возмещения налога, и немедленно уволить с работы работников ГНА, начиная с руководителей областных налоговых администраций, которые допускали злостные и системные нарушения. «Люди, которые недостойны, должны покинуть Налоговую администрацию», – заявил Президент Украины.